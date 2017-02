Secção: Opinião

Bilhete Postal

O limite e a idade

Tempo de leitura: 2 m

Sou definitivamente contra a ideia de prolongar a idade do trabalho para lá dos 70 anos nos serviços do Estado. Nos particulares o processo obedece a regras diferentes. Se um idoso quer manter a sua empresa e se um homem tecnicamente fantástico quer prosseguir as suas habilidades no sistema privado e lhe pagam e o procuram, força nisso. Good for you! Mas no Estado quem chega aos 70 e não formou quem o substitua – não nos faz falta. No Estado, quem após os 70 quer construir a obra está enganado, ela tinha que estar construída muito antes. A importância da liderança inclui essa realidade que é a construção de equipa, a formação de rotinas, a definição de estratégias e isso tem de existir para lá do criador. Ninguém pode ou deve ser insubstituível, chame-se o que quer que seja e tenha a posição que tiver. Uma vergonha é irem embora os jovens formados em serviços médicos competentes porque alguns não lhes abrem espaço, já com a reforma na totalidade construída. Pensam que são úteis? Foram com certeza e até podem ser, mas falharam se ninguém faz o que eles faziam. Pensam-se imprescindíveis – vitupério! Elogio na boca do próprio é falta de vergonha. Não percebem a importância da renovação? Vão para casa pensar nisso! Sou completamente contra a perpetuação de pessoas no SNS e acho até um despudor e uma afronta às novas gerações. Tenham vergonha e quando olham para o espelho tentem perceber que a “selfie” é um processo narcísico que nada serve o Estado e o seu fim último. São flores que nascem no lugar onde o que se apaixonava por siso olhando o rio foi enterrado!

Por: Diogo Cabrita