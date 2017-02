Secção: Opinião

O sorriso da mentira

Esta semana e depois de uma interminável “novela” sobre a TSU, vem novamente António Costa (ao debate parlamentar não se dignou comparecer) mentir ao Parlamento, seguindo-se o desmentido de São Bento, que, e também de seguida, teve novo desmentido de Rui Moreira.

Confuso? Muito mesmo! Mais ainda ficará se perceber que o referido presidente da Câmara do Porto veio afirmar categoricamente que, afinal, o Governo queria que a autarquia pagasse metade do valor que deveria ser o Governo a pagar, respeitante à obra da Escola Alexandre Herculano.

A mentira transformou-se no quotidiano deste Governo, algo com que se convive no dia-a-dia do combate político e se transforma em instrumento para debates, sejam eles importantes ou pura banalidade, servindo para esconder toda a incompetência, fragilidades, ou mesmo desviar qualquer “olho” mais atento. É uma verdadeira “arte tática” naturalmente instalada e socialmente aceite.

António Costa mentiu a patrões e sindicatos quando, em sede de concentração social, afiançou ter apoio dos seus “compagnons de route” para acordar na subida do salário mínimo nacional, tendo como contrapartida uma descida da taxa social única em 1,25 pontos percentuais a pagar pela entidade patronal. E, não contente com isto, voltou a mentir no Parlamento afirmando que o dito acordo já estava assinado pelos parceiros sociais. Apanhado a mentir, sorri, sorri de novo e responde com lateralidades!

Não está porém sozinho nessa desfaçatez, o ministro Mário Centeno já tinha, com o sorriso que o carateriza nos lábios, negado ter aceite as condições impostas por António Domingues para liderar a anterior administração da CGD. Quando confrontado com a troca de correspondência, onde qualquer incauto percebe à primeira que se faltou à verdade, encolhe os ombros e sorri, sorri muito!

O ministro Vieira da Silva, para lá da saga da TSU, foi ao Parlamento há dias negar a existência de um relatório da OCDE onde se elogiavam as reformas do anterior Governo. Desta feita, foi a comunicação social quem se encarregou de demonstrar, não só que este existia, como que já estaria na posse do Governo há mais de seis meses. Remédio para a coisa? Sorri e diz que, afinal, o tal documento é de efémera duração, pois tem apenas natureza provisória.

Por seu turno, outro ministro, o da Educação (desaparecido por estes dias, bem visto), por diversas vezes afirmou não ter interferido na gestão da equipa do seu ex-secretário de Estado. Mentiu também afinal, pois o que se veio a averiguar foi que exigiu não só verbalmente, mas também por escrito que o seu colega de gabinete exonerasse a sua adjunta sem qualquer fundamento. Quase patológico, dir-se-á!

E é isto, está instalado e não desvanece ainda que acompanhado pelo mais belo dos sorrisos.

Agora com o PEC é que é...

O líder da oposição Pedro Passos Coelho instou, também esta semana, o primeiro-ministro a explicar ao país qual seria o valor do défice sem as medidas extraordinárias que jurou não aplicar, como mais impostos, cativações definitivas em praticamente todas as pastas, ou o investimento aos níveis mais baixos de sempre. Ao que parece o défice corrigido destas medidas terá importado em mais de dois mil milhões de euros, veja-se lá! Parece que ao fim das contas sempre terá havido um plano B...

A resposta, também ela num “dos níveis” mais baixos de muitos debates parlamentares, foi que «...a resposta chegará quando o diabo cá chegar».

Contudo, a alternativa ao chumbo da TSU depressa se fez anunciar, deixando apenas uma, ou duas, ou mesmo muitas dúvidas no ar, pois foi o próprio ministro da Segurança Social quem confessou no decurso do debate que, afinal, o aumento do salário mínimo não é sustentável. Então, se a redução da TSU era assim tão relevante para a competitividade da economia segundo as confederações patronais, como é que a anunciada redução do PEC, em 100 euros anuais, poderá constituir solução de igual alento para as empresas. Não se percebe.

Não se perderam em delongas e logo após a insólita afirmação da esquerda de Catarina Martins, referindo que «...o trabalho voluntário é uma treta», vem agora o pomposo anúncio de que as instituições sociais não serão esquecidas. Era o que mais faltaria a este país, digo eu!

E que parca novidade, acrescentaria, pois com o anterior Governo sempre o sector social soube, antecipadamente, qual o valor que obteria de atualização dos acordos para o ano seguinte. Bem diferente por estes dias e disso é exemplo a recente e desnecessária instabilidade criada à Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, quando todos os dias presta serviços de excelência a centenas de pessoas.

Por: Ângela Guerra

* Deputada do PSD na Assembleia da República eleita pelo círculo da Guarda e presidente da Assembleia Municipal de Pinhel