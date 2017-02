Secção: Opinião

Crescer sem livros

1.Perguntamos aos jovens que livros leram em férias e dizem-nos: “As férias são para descansar”, encostando a leitura às atividades de estudo. Perguntamos se já vão adiantados na leitura da obra integral que devem apresentar em aula e sentimos que andam a ler resumos ou respondem-nos mesmo “Se já existe o filme, para que é que havemos de ler este calhamaço?”. Perguntamos aos pais se dão bom exemplo de leitura lá em casa e deparamos com um panorama desolador na área da leitura: nem periódicos nem livros entram em casa, os livros nas estantes são para decorar (sim, de decoração).

Não há dúvida de que a leitura em livro está em crise (profunda). E no entanto não podemos dizer que não lemos nem escrevemos. Nunca se leu e escreveu tanto, mas na maioria das vezes em pequenas mensagens ou textos curtos ligados à comunicatividade, nomeadamente nas redes sociais. Quando nas redes sociais nos aparece alguém com textos de mais de 10 linhas ficamos logo a pensar: “Olha este! Não sabe onde vive!”.

A questão parece ser o “prazer de ler”, que começa a falhar em todos os países quando se aplica à leitura tal como a concebemos nas últimas décadas: tranquila, isolada, persistente, sem distrações. Mesmo os melhores leitores, com a capacidade de leitura consolidada, começam a ver contaminada a sua leitura em extensão pela leitura de pequenas mensagens, textos e imagens na Internet. Como se a paciência que antes tínhamos nos faltasse agora após meia dúzia de páginas. É aliás o que se passa com a maior parte dos leitores de e-books, que não leem de seguida mais que 1 ou 2 capítulos, apanhados pelo vírus da leitura na Net. Aquilo a certo ponto aborrece até porque, sendo leitura em suporte digital, não se aparenta nem à leitura “tipo Net” nem à “leitura em livro”.

Como chegámos aqui? Por um fenómeno de globalização que ninguém poderá negar. Queremos chegar a tudo, temos cada vez mais necessidades, sentimos necessidade de explicar o mundo e uma invenção tecnológica criou um recurso que permite, através de um “oceano de textos curtos” e de hiperligações para outros, chegar ao que procuramos mesmo que seja de um modo que não achamos muito profundo. Hoje cada um de nós conhece os diversos sistemas de saúde e informa-se sobre eles, tem autonomia para escolher a sua própria religião, informa-se sobre sistemas de ensino, sobre uma gama de seguros que pode escolher, tem de comparar as vantagens de várias redes telefónicas, tenta as compras online, etc., etc. Parece que não podemos sobreviver à maneira antiga, em que a realidade se impunha a nós: o médico era o mais próximo ou o que a vizinha aconselhava, a religião nascia e morria connosco, líamos aquilo que nos chegava ou o que os magros recursos permitiam, só havia uma TV ou uma companhia telefónica.

Vivemos numa época de massificação e consumo irracional da música, de queda abrupta da leitura de livros e jornais, de uma descida significativa do consumo de rádio e TV, de uma adaptação destes media à nova realidade integrando-se na Internet, de uma difícil sobrevivência das estruturas tradicionais na área cultural (museus, cinemas, teatros, bibliotecas, locais de exposição, todos a sobreviver com apoios públicos). Do outro lado vive-se este empolgamento louco pela Web que por seu lado cria potencialidades incríveis na área da comunicação e da aprendizagem online. Uma geração como a minha que nasceu com os livros sente o chão a fugir ao ouvir falar do livro do futuro, sem suporte material, de escrita partilhada e colaborativa (veja-se a Wikipedia), sempre em aperfeiçoamento… Que referências são possíveis, ainda por cima quando não sentimos os livros a encher as estantes? Imaginemos agora a próxima geração que vai crescer quase sem livros em papel.

2.A pergunta final que se coloca é “Para onde poderá avançar tudo isto?”. Os engenheiros de Sillicon Valley não descansam enquanto não puserem as máquinas a ultrapassar o homem. O que seremos nessa altura como homens dotados de um espírito nem vale a pena imaginar. Como se o homem tivesse um processador ultrapassado (cérebro) que ganharíamos em ver substituído por um processador mais rápido.

Inquietante? De certeza. Mas há autores que não se inquietam tanto. O filósofo Sócrates receava que a escrita desse aos homens o orgulho da sabedoria em vez da sabedoria real. A chegada da imprensa trouxe também a inquietação de que se sucedesse uma era de preguiça intelectual. Grande parte dos receios não se confirmaram. Pode ser que agora suceda algo de semelhante e que os perigos não se sobreponham às vantagens. Pode ser?

Por: Joaquim Igreja