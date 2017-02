Secção: Opinião

Davos: A novela continua…

Como é costume, o mês de janeiro fica marcado pelo Fórum Económico Mundial em Davos. A alta política, a alta finança e a burguesia mundial marcam encontro para discutirem a melhor forma de continuarem a dominar, utilizando, para tanto, o argumento da redução da pobreza num mundo onde 8 (oito) bilionários têm juntos mais dinheiro que a metade da população mais pobre do mundo. Uma em cada três pessoas é efetivamente pobre e do batalhão dos 300 milhões de desempregados mais de 30% são jovens.

Neste fórum de 2017, para além de se perceber que o capitalismo neoliberal que ciou esta economia de mercado não consegue e não sabe dar resposta aos desafios globais, confirma-se também que tão pouco sabe implementar empregos e distribuir riqueza de forma igualitária, não contribuindo para equilíbrio e o bem comum. Os salários estão no mínimo dos mínimos enquanto os lucros das empresas estão no máximo dos máximos.

A economia experimenta duas vertentes: o capitalismo selvagem, tal qual o conhecemos e, uma outra emergente, o capitalismo de Estado onde países como a Rússia, a China e alguns do Médio Oriente encaminham todos os processos numa outra perspetiva. Razão tem Karl Polanyi quando afirma «a natureza da economia de mercado é utópica», arriscando tudo na Grande Transformação numa aposta mais humanista designada por «sociedade de mercado».

Em Davos ouviu-se falar de cooperação internacional; ouviu-se dizer que a austeridade para resolver problemas de dívida é uma asneira; ouviu-se dizer que é necessário uma nova ordem pós-crise; ouviu-se dizer que é essencial oferecer condições aos jovens para criarem os seus próprios empregos. Neste fórum falou-se e apelou-se a tudo. A tudo e a mais um valente par de botas.

Discutiram-se novas formas de intervenção política tendo em conta a mais que provável saída do Reino Unidos da União Europeia. A eleição de Trump foi outro assunto em cima da mesa, percebendo-se que pode trazer grandes dores de cabeça (como já está a acontecer) e provocar mudanças na economia mundial. Tudo isto foi discutido numa mescla esquisita utilizando para tanto uma espécie de discurso de púlpito cheio de bonitas palavras e boas intenções, intenções essas das quais está o inferno cheio, pois, goste-se ou não, a burguesia reunida em Davos não quer mexer, nem que seja uma palha, nas estruturas do poder instituído, não quer formular outras e novas propostas neste mundo dominado pelas multinacionais, pelos governos e instituições ao serviço dos interesses e do grande capital.

A globalização pode e deve ser também um processo solidário que saiba respeitar o Homem e acabe com a visão redutora da economia, onde a reflexão e ponderação sejam considerados pontos fortes, tentando resolver processos de exclusão e desigualdade, valorizando experiências, condenando em absoluto o terrorismo (até o ideológico) e a exploração do Homem pelo Homem.

Se o modelo capitalista (tal qual o conhecemos) faliu, percebe-se que não se pode nem deve salvar o sistema a todo custo. Manda a inteligência mudar imediatamente o sistema.

Davos, palco do Fórum Económico Mundial, pequena cidade com pouco mais de 10 mil habitantes, encrustada nos Alpes suíços, ganha anualmente projeção internacional. Não é qualquer outra que consegue mobilizar a burguesia onde se incluem empresários, banqueiros, políticos que vão trocando ideias e percebem que neste mundo globalizado não podem nem devem acontecer ações isoladas. São estas personagens, donos disto tudo, que debatem problemas de que eles próprios são criadores e causadores, discutindo a crise global para seguidamente de forma hipócrita e cínica defenderem soluções nessa velha perspetiva de tudo ficar como dantes e eles saírem sempre a ganhar. Estas são as principais, se não a principal conclusão, do Fórum Económico Mundial de 2017.

Realmente o dinheiro, o vil metal, gera processos de falsidade e fingimento de dimensão incalculável. E em Davos, ano após ano, o argumento da novela é mais que conhecido e, quer se goste quer não, tudo isto resumido não passa do mesmo de sempre. Safar da melhor maneira a burguesia e o grande capital…

Por: Albino Bárbara