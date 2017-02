Secção: Opinião

A (de)Missão do interior

De repente, em regra, a meio da legislatura, os Governos descobrem sempre a outra face do país, onde vivem portugueses deserdados, pela condição e pela origem, das vantagens do progresso e do desenvolvimento.

São já poucos, cada vez menos, mas permanecem ainda muito crédulos na boa-fé de quem promete, ciclo após ciclo político, reverter a sua condição.

E de novo, voltou a promessa. É agora... “Uma Missão para o Interior”!

Um bom exercício, um elenco exaustivo, boas intenções, mas sem dinheiro, nem orçamento.

E sem orçamento, nem investimento, não há missão, nem programa de intenções, que não passe disso mesmo… Boas intenções!

A extrema gravidade do processo de desertificação do interior, que este jornal tem vindo a alertar, exige a tomada de decisões sérias, que não podem ser adiadas.

E não é sério qualquer governo, qualquer partido político, prometer fazer o que sozinho nunca conseguirá!

Todas as experiências que conhecemos e aconteceram já em vários países, concluídas com êxito, no combate às assimetrias regionais tiveram por base um plano de médio prazo, com estratégia, etapas calendarizadas, metas definidas, estruturado, com descentralização de competências, relocalização de serviços e empresas do Estado, financiamento assegurado e sempre um amplo consenso político.

O que temos vindo a assistir no país, em ciclos de governo à direita e à esquerda, é a meros exercícios de retórica política.

Se não houver um alargado consenso político, baseado num acordo sério e partilhado entre o centro direita e o centro esquerda, nunca haverá um programa que dure mais de uma legislatura e por isso sem sucesso.

O que me surpreende não é a “Missão para o Interior” ou qualquer uma das outras iniciativas de retórica que existiram, mas sim a demissão crítica que existe hoje no interior.

Por: Júlio Sarmento

* Ex-presidente da Distrital da Guarda do PSD e antigo presidente da Câmara de Trancoso