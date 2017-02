Secção: Desporto

Serranos não tiveram grandes dificuldades perante o último classificado da IIª Liga e só não ganharam por mais por causa do guardião olhanense Skowron

Sp. Covilhã regressa às vitórias

Regressado Erivelto já marcou dois golos em dois jogos com os serranos

O Sp. Covilhã teve tarefa fácil no sábado ao vencer 3-0 o lanterna vermelha Olhanense no Santos Pinto em partida da 24ª jornada da IIª Liga. Os serranos continuam a subir na classificação e ocupam agora a 11ª posição.

Durante toda a primeira parte os locais foram a única equipa a procurar o golo e a consegui-lo, enquanto os algarvios apresentaram-se lentos, sem intensidade e quase sempre a limitarem a esperar por uma oportunidade para surpreender no contra-ataque. Os covilhanenses criaram perigo junto da baliza do Olhanense desde cedo, mas Chaby, Medarious e Erivelto não acertaram no alvo. Até que, aos 20’, o avançado brasileiro inaugurou o marcador na sequência de um canto cobrado por Gilberto. Mike serviu Erivelto na área, que fez o 1-0 de cabeça. O Covilhã dispôs de mais oportunidades até ao intervalo, só que Zé Pedro, Mike, Erivelto ou Diarra não as concretizaram.

O domínio dos serranos continuou no segundo tempo e Joel, aos 56’, fez o 2-0. Gilberto bateu um canto, Zé Pedro não chegou à bola, mas o médio, ao segundo poste, cabeceou para o fundo das redes. Pouco depois, um remate de Erivelto foi defendido por instinto pelo guardião olhanense Skowron. Os visitantes só ameaçaram a baliza de Igor Roddrigues aos 67’ com um remate forte de Jorman para defesa atenta do guarda-redes local. Oito minutos depois, Skowron evitou novamente o terceiro golo do Covilhã com uma palmada a investida de Onyeka. O guardião polaco voltou a dar nas vistas aos 80’, quando travou o remate de Harramiz, mas aos 88’ já nada pôde fazer quando Medarious descobriu Onyeka na pequena área e este só teve de encostar o pé. Skowron esteve outra vez em destaque antes do apito final ao impedir o golo de Pintassilgo.