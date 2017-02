Secção: Região

Certame decorre em Pinhel de 24 a 26 de fevereiro

Brasões, pelourinhos e cruzeiros são tema da próxima Feira das Tradições

Rui Ventura apresenta cartaz e tema da Feira das Tradições

A 22ª edição da Feira das Tradições e Atividades Económicas vai decorrer em Pinhel de 24 a 26 de fevereiro e terá como tema “Brasões, Pelourinhos e Cruzeiros”, anunciou a autarquia.

A apresentação do certame teve lugar na passada quarta-feira e foi precedida de uma visita guiada ao vasto património edificado do concelho, com destaque para alguns dos mais emblemáticos brasões, pelourinhos e cruzeiros. A um mês de uma das maiores feiras de inverno da Beira Interior, o município revelou que a iniciativa vai ocupar uma área coberta de 8 mil metros quadrados, mais 800 que no ano passado. Também o número de expositores vai crescer e chegará aos 200 nesta edição, um aumento que, segundo o autarca local, não se cinge apenas à quantidade, mas também à «qualidade e longevidade». Para Rui Ventura, as expectativas são as melhores, «tendo em conta o sucesso que tem sido conquistado por este evento ao longo dos últimos anos, bem como a constante procura de ideias inovadoras para um certame que se quer renovado a cada edição».

Nesse sentido, o edil de Pinhel acredita que a feira atrairá cerca de 50 mil visitantes em 2017, tal como no ano passado. Como já é habitual, no dia 24 quem abre o evento são as crianças do Agrupamento de Escolas de Pinhel com um desfile carnavalesco (14 horas), que se realiza entre o Pavilhão Multiusos e a Câmara Municipal. Já a abertura oficial da feira está marcada para as 17 horas no Centro Logístico e inclui uma prova de vinhos de Pinhel. As atuações musicais começam às 20h30 com os “2 Roll - Acoustic”, seguindo-se o concerto da Academia de Música de Pinhel (21h30) com a participação da Banda Filarmónica local, da Classe de Ballet e da Universidade Sénior. Para mais tarde, está reservada a atuação de Anselmo Ralph, mas a noite só termina com o concerto dos “Graffiti” e a DJ Olga Ryazanova.

No sábado, as portas do certame abrem às 10 horas e, cerca das 14h30, decorre um colóquio sobre o tema desta edição, seguido da entrega dos prémios do concurso de fotografia “Objetiva Pinhel 2016”. O segundo dia será ainda marcado pela atuação de Sangre Ibérico (22 horas), Santamaria e DJ Diego Miranda. No domingo, a feira contará com uma festa dedicada à música tradicional (15 horas) e, por volta das 21h30, prossegue com um baile de Carnaval, animado pela banda HI-FI, e um concurso de máscaras. A 22ª Feira das Tradições terminará com o concerto de Aurea. Este ano, a autarquia prevê gastar cerca de 350 mil euros no certame, tendo Rui Ventura justificado que «é necessário investir e ter uma boa aposta, porque se assim não for não conseguimos atrair pessoas».

O presidente da Câmara adiantou ainda que «estamos a trabalhar na construção de um espaço físico, com arquitetos do Porto, para que esta feira e outras iniciativas se possam concretizar num pavilhão e não em tendas como tem acontecido até agora».