Unidade de quatro estrelas vai ser construída em socalcos na zona do Viveiro das Trutas e terá 81 quartos

Vila Galé investe 6 milhões de euros em hotel em Manteigas

Presidente da Câmara diz que investimento é o resultado da «cada vez maior notoriedade e atratividade de Manteigas»

O grupo Vila Galé vai investir 6 milhões de euros num hotel a construir no sopé do Vale Glaciar, em Manteigas. A unidade de quatro estrelas terá 81 quartos, uma piscina «infinita» com vista para o vale e uma queijaria.

A empresa apresentou seis novos projetos na quarta-feira, num investimento de 78 milhões de euros, e anunciou que a abertura do hotel serrano, que ainda aguarda aprovação do licenciamento, está prevista para o terceiro trimestre de 2018. Segundo apurou O INTERIOR, o edifício vai ser construído na zona do Viveiro das Trutas, um dos ex-libris de Manteigas, em socalcos para não interferir com a paisagem envolvente. De resto, o projeto de arquitetura já deu entrada nos serviços da Câmara. Para José Manuel Biscaia, esta aposta é «um bom retorno dos nossos eventos e da promoção que temos feito das potencialidades do concelho. Resulta, por isso, da cada vez maior notoriedade e atratividade de Manteigas e da Serra da Estrela como destinos turísticos de natureza, de saúde, de Inverno e de desportos radicais e de aventura».

O presidente do município diz-se «muito satisfeito» com o que está a acontecer e recorda que este não é o único empreendimento hoteleiro em perspetiva. «Também a Pousada de São Lourenço está a ser transformada num hotel de cinco estrelas com um investimento de 1,5 milhões de euros [o projeto é dos donos da Casa das Penhas Douradas] e o empresário João Clara está apostar num hotel rural. Contas feitas, nos próximos dois anos Manteigas vai ter mais 150 camas», adianta o edil. Contudo, José Manuel Biscaia destaca a importância da chegada do Vila Galé: «É um grupo internacional, o que é uma mais-valia para a divulgação de Manteigas», considera o autarca, que estima que o projeto venha a gerar «mais de cem postos de trabalho diretos e indiretos».

Impactante é também o investimento previsto, que será «o equivalente a alguns orçamentos da Câmara», refere o autarca, constatando que o concelho está a ter «um grande salto» em termos de oferta hoteleira. «É importante que Manteigas seja um local de destino, mas os turistas devem circular pela Serra da Estrela, que tem muitos atrativos além da neve», afiança o edil. Segundo José Manuel Biscaia, representantes do grupo Vila Galé vão estar em Manteigas na apresentação da próxima edição da Expo Estrela para adiantar mais pormenores sobre o projeto.