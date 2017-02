Secção: Política

Centristas querem apresentar candidatos em todos os concelhos e «ganhar» na Mêda, enquanto na Guarda o futuro da coligação com o PSD está «em aberto»

Henrique Monteiro reeleito na Distrital da Guarda do CDS

CDS ««tem o seu próprio caminho para fazer na Guarda, se tiver que o fazer sozinho fá-lo-á», afirma Henrique Monteiro

Henrique Monteiro foi reeleito na presidência da Distrital da Guarda do CDS-PP na passada sexta-feira, num ato eleitoral a que concorreu uma única lista.

O líder, em funções desde 2011, obteve 138 votos a favor e um voto em branco, num universo de 561 militantes com direito a voto. Além de Henrique Monteiro foram também eleitos Jorge Noémio, Ana Isabel Batista e João Amaral como vice-presidentes, Eduardo Bernardo na presidência da Assembleia Distrital e José Nuno Santos para o Conselho de Jurisdição. O dirigente centrista assume que o próximo mandato, que termina em janeiro de 2019, será de continuidade «do trabalho que temos feito desde 2011, de organizar, implantar e afirmar o CDS no distrito da Guarda». Henrique Monteiro recordou que o partido já foi «uma grande força política» na região, tendo governado oito autarquias e sido o mais votado nas legislativas de 1976. «Ambicionamos reconquistar o deputado perdido em 1987 [Andrade Pereira]. Antes disso, o trabalho que está a ser feito é de fortalecimento das estruturas concelhias para que possa haver candidaturas autárquicas fortes» nas próximas eleições, sublinhou o líder distrital e também presidente da concelhia da Guarda.

Henrique Monteiro adiantou que o CDS conta concorrer em todos os concelhos, mas a conquista da Câmara da Mêda será «uma aposta forte» de um partido que quer «retomar a sua tradição autárquica» no distrito da Guarda. «Apostamos fortemente em ganhar na Mêda, onde fomos o segundo partido mais votado em 2013 com César Figueiredo», lembrou o centrista, adiantando que os candidatos vão ser conhecidos nos próximos meses. Já na Guarda – onde o CDS concorreu coligado com o PSD e contribuiu para eleger Álvaro Amaro – está «tudo em aberto», afirmou Henrique Monteiro, sublinhando que os centristas «têm o seu próprio caminho para fazer, se tivermos que o fazer sozinhos fá-lo-emos». Contudo, lembrou que ainda faltam oito meses para as autárquicas e que os passos para uma eventual coligação com o PSD serão dados «de acordo com os contextos que forem surgindo». De resto, na sua opinião, esta coligação foi «positiva».

Segundo o presidente reeleito, o CDS «cresceu 70 por cento em termos de militantes no distrito de 2011 a 2017 e cerca de 110 por cento na concelhia da Guarda, onde conta com 160 militantes». Atualmente, o partido tem estruturas locais organizadas ou em formação em treze concelhos do distrito, a exceção é Manteigas. «Há alguma dificuldade em organizar uma secção, o que não deixa de ser irónico pois o CDS presidiu à Câmara local durante alguns anos», afirmou Henrique Monteiro.