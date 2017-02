Secção: Sociedade

Com o objetivo de fixar recém-licenciados na cidade, a autarquia vai requalificar 48 casas do centro histórico e alugá-las a preços controlados

Câmara da Covilhã aposta em projeto de habitação jovem

Primeira fase vai avançar com 28 habitações e tem um custo de um milhão de euros

Fixar jovens é uma preocupação transversal a todos os autarcas da região. Com esse objectivo, a Câmara da Covilhã vai recuperar 48 casas da zona histórica da cidade para arrendar a recém-licenciados da UBI a preços controlados.

«Requalificar, reabilitar e dinamizar» são as palavras-chave do projecto que vai funcionar como um «motor de requalificação do centro histórico e, ao mesmo tempo, pretende impulsionar os privados a fazê-lo», explica o presidente da Câmara, sendo que uma das preocupações será que funcione sempre como um apoio social com um «um arrendamento controlado». Desta forma pretende-se também combater o estado de degradação de alguns edifícios no centro histórico. A medida faz parte do plano municipal de urbanização desenvolvido pelo actual executivo. «Estamos a começar do zero, mas encaramos este projeto como uma boa ideia para fixar gente na Covilhã», afirma Vítor Pereira. Mas trazer os jovens de volta ao centro histórico não é um único objetivo. Disponibilizar casas unifamiliares, de tipologia T0 e T1, a preços mais acessíveis, «vai também permitir emancipar os jovens e torná-los mais autónomos», acrescenta o edil.

Ainda não existe uma data prevista para que se possa começar a usufruir desta espécie de «bolsa de alojamento», mas o autarca garante que as primeiras obras vão «arrancar o mais brevemente possível, os projectos já estão em andamento». As casas são propriedade do município e inicialmente serão abrangidas 28 imóveis. Nesta fase o investimento previsto é de um milhão de euros. Para que este projecto ganhe mais força, está também integrado no plano de mobilidade da cidade, juntamente com outras iniciativas que pretendem requalificar o centro histórico, como o Centro de Inovação Social, a construir no edifício do antigo Liceu, e o Centro de Inovação Cultural, com a requalificação do Teatro Municipal. Na área do emprego, a autarquia está ainda a criar o Centro de Inovação Empresarial no antigo edifício da PSP.

O emprego é aliás uma das lacunas da cidade apontada pela atual presidente da AAUBI. Embora veja este apoio à habitação jovem como «excelente, pois há que começar por algum lado», Raquel Bento lembra também a necessidade de «fixar empresas em vez de as deixar sair para concelhos vizinhos». Para a representante dos estudantes da UBI, deveria começar-se por «criar parcerias entre as universidades e as empresas, para que estas dessem a oportunidade de fazer um primeiro estágio e mais tarde um trabalho aos recém-licenciados». A jovem estudante não tem dúvidas que, para muitos ubianos, a Covilhã seria a escolha para dar os primeiros passos na vida profissional: «É uma cidade pacata, calma, ótima para se viver, e muitos estudantes, se tivessem uma oportunidade de emprego, escolhiam-na para viver», garante Raquel Bento.

Vítor Pereira diz estar «atento a essa matéria» e garante que «haverá novidades para breve», estando a ser alinhavado um plano para a fixação de empresas na cidade. De resto, o presidente da Câmara adianta que o novo “call center” da Altice iniciou ontem a primeira seleção de candidatos, «mas há mais projetos em carteira», garante o autarca.