Secção: Sociedade

Covilhã

União de Freguesia de Vale Formoso e Aldeia de Souto sem Assembleia

Tempo de leitura: 2 m

Estão de “candeias às avessas” o presidente da União de Freguesias de Vale Formoso e Aldeia de Souto e a Assembleia de Freguesia, de tal forma que já levou à demissão de todos os elementos deste órgão.

A gota de água foram duas providências cautelares apresentadas pela Junta contra a Assembleia de Freguesia «na tentativa de silenciar o órgão deliberativo», considera o presidente da Assembleia em comunicado. Por este motivo, Paulo Gomes diz não existirem «condições mínimas necessárias para poder prestar o bom serviço público que se impõe». Na missiva são feitas várias críticas ao actual autarca, entre elas «falta de transparência» e de terem sido «alteradas as regras acordadas no início do mandato». Segundo o presidente da Assembleia, o presidente da Junta vive «habituado a uma era de “quero posso e mando”» há vários mandatos e «ignorou» a Assembleia ao recusar todos os esclarecimentos que lhe têm sido pedidos por considerar quer serão ilegais.

Os elementos da Assembleia demissionários queixam-se ainda de nunca ter sido disponibilizado àquele órgão deliberativo um espaço com «as condições mínimas para poder trabalhar», nomeadamente no acompanhamento e fiscalização da Junta, bem como preparar as reuniões. A este problema acresceu outro: «Por não ter local próprio, toda a correspondência dirigida à Assembleia de Freguesia é recebida na sede da Junta, e entregue estrategicamente à Assembleia dias depois, ou seja muitas vezes já fora de prazo», denunciam. A falta de comparência nas sessões públicas da Assembleia e a falta de divulgação dos editais para que as mesmas se tornassem públicas são outras das críticas referidas pelos membros da Assembleia, que sublinham ainda «ações muito duvidosas da Junta de Freguesia, especialmente na sua gestão financeira». De resto, lembram que existe um «historial de irregularidades cometidas pela Junta de Freguesia, detetadas e vindas a público durante o ano anterior de 2015».

No mesmo documento são ainda referidas algumas obras, entre elas a ausência de legalização da piscina «ignorada pelo Presidente da Junta» e a o desconhecimento do projeto de construção da nova sede da Junta em Vale Formoso, bem como das verbas envolvidas e geridas entre a autarquia e o empreiteiro da obra.