O rosto de José Carlos Campos, mais conhecido por “Viseu”, foi retratado numa das paredes do centro histórico da Covilhã no âmbito do festival de arte urbana “Wool”

Paredes pintadas de história e gente

Retrato do senhor “Viseu” realizado em outubro de 2015 pelo artista João Samina

Filho de mãe covilhanense e de pai viseense, José Carlos Campos, 76 primaveras, passou apenas os primeiros oito anos de vida em Viseu. Os pais casaram na Covilhã e cedo retornaram à “cidade neve” em busca de melhores condições de vida. De Viseu resta apenas a alcunha pela qual é tão conhecido.

Com oito irmãos, José “Viseu” recorda que quando chegou à Covilhã, em 1949, os irmãos mais velhos começaram logo a trabalhar, só os mais novos, como ele, foram para a escola. Mas foi uma experiência pouco duradora, pois «na altura viviam-se tempos complicados» e, aos 13 anos, viu-se obrigado a abandonar os estudos e a trabalhar numa das muitas fábricas de lanifícios da Covilhã. Durante cerca de 50 anos, José “Viseu” ouviu o som dos teares diariamente, tendo vivenciado o auge da indústria têxtil. Contudo, o ordenado que ganhava não era suficiente e resolveu aventurar-se numa das atividades que lhe dava mais prazer: o desporto. Dos tempos em que vestia a camisola do Sporting local como defesa subsiste apenas a “alcunha de guerra” – “Viseu” – que ganhou quando, com orgulho, demonstrava a sua garra em campo. «Eu ia com a cabeça onde muitos não iam com os pés», recorda com um sorriso na cara e um brilho especial no olhar.

Seguiram-se experiências no Benfica da Covilhã e até no Pinhel, já no distrito da Guarda. Além do futebol, correu o país de lés-a-lés com os “Veteranos da Covilhã”, uma equipa de atletismo. Participou em mais de 50 meias maratonas e chegou mesmo a fazer os 20 quilómetros da maratona de Madrid. Até aos 73 anos manteve-se ativo na prática desportiva, «fazia as provas nas calmas e dentro da sua capacidade física», mas viu-se obrigado a parar quando foi surpreendido por um problema de saúde. Porém, nem mesmo esses contratempos fizeram deste homem sedentário. Ainda hoje trata uma quinta, na Rua da Saudade, onde se entretém e passa os dias. Com um passado tão recheado, ninguém estranhou que, no âmbito do “Wool” – festival de arte urbana –, José “Viseu” tenha sido escolhido, em 2015, para dar a cara numa das paredes do centro histórico da Covilhã.

De uma panóplia de 150 rostos, associados à indústria têxtil, o artista João Samina elegeu o de José Campos devido à sua «importância no bairro». O mais engraçado em toda esta história é que o rosto de “Viseu” se encontra retratado na parede do edifício onde viveu durante anos, na Rua Portas do Sol. Sobre o dia em que se deparou com a intervenção, a memória não lhe falha. Recorda que tinha ido buscar o neto à escola e que quando passou «nem se reconheceu devido aos andaimes e à vista já cansada». O covilhanense de alma e coração confessa que a homenagem foi uma surpresa que o comoveu: «Parecendo que não, daqui a uns anos os meus netos vão passar pelo mural e dizer: este é o meu avô», referiu com emoção e orgulho. José “Viseu” é agora ainda mais conhecido na cidade e acrescenta em tom de brincadeira: «É curioso, mas a senhora que mora em cima contou-me que já fui considerado um médico, um poeta e um escritor».

Passado um ano, “Viseu” continua a reagir com humildade dizendo que foi «apenas um operário dos lanifícios». Ainda assim, admite que a exaltação o enriqueceu: «Fiquei ainda mais humilde e trouxe-me muita felicidade porque sinto que as pessoas reconheceram aquilo que fiz e o meu amor pela cidade», sublinha o morador. Na sua opinião, a arte urbana legada pelo “Wool” traz «muita gente ao centro histórico, eu acompanho muito os grupos que vêm fotografar a zona e é uma loucura, as pessoas gostam muito». Por isso, não duvida que deveria haver mais intervenções destas para promover e trazer vida àquela zona da Covilhã, abandonada e esquecida por muitos.

Wool – projeto de arte urbana

A ambição de tornar a Covilhã uma referência no panorama da arte urbana nacional levou a que os irmãos Pedro e Lara Rodrigues se candidatassem aos apoios pontuais da Direção-Geral das Artes. Entre mais de cem candidaturas a ideia covilhanense foi escolhida, juntamente com outros 14 projetos, e assim nasceu, em 2011, o “Wool”. Brincando com as traduções do inglês para português, os irmãos alcançaram uma maneira interessante de colocar a lã (wool, em inglês) nas paredes (que, em inglês, diz-se wall), proporcionando um jogo de sons atrativo entre as expressões inglesas. Ainda que a história por detrás do “Wool” seja de origem serrana, os organizadores pensaram no nome em inglês propositadamente para promover a internacionalização do festival. A lã fez da Covilhã o polo da indústria dos lanifícios e, apesar da maioria das fábricas ter desaparecido, o festival de arte urbana veio eternizar a história da cidade e das pessoas que dela fazem parte.