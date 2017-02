Secção: Em Foco

Presidente desfez o tabu e vai recandidatar-se a um segundo mandato na cidade mais alta

Álvaro Amaro fica na Guarda

«Tenho uma dívida de gratidão para com Guarda e por isso aqui estou», disse Álvaro Amaro

Álvaro Amaro é recandidato à presidência da Câmara da Guarda nas próximas autárquicas. «É a minha decisão, é a minha vontade», afirmou o autarca na segunda-feira numa conferência de imprensa, onde a centena de militantes do PSD, funcionários da autarquia, apoiantes e alguns presidentes de Juntas do PS presentes receberam a confirmação com palmas.

No mesmo hotel onde se apresentou como candidato na Guarda em abril de 2013, Álvaro Amaro desfez o tabu e apelou ao sentimento para justificar a decisão de não concorrer em Coimbra. «Podia ter abarcado outros desafios, mas houve três razões» que o levaram a tomar a decisão de ficar pela cidade mais alta. «O respeito pelos guardenses que acreditaram que era possível vencer em 2013, o afeto, porque sinto que a Guarda me abraçou, e o orgulho, pois os guardenses sentem hoje um grande orgulho pelo que fizemos», enunciou o social-democrata, que assumiu ter uma «dívida de gratidão» para com Guarda «e por isso aqui estou», com o objetivo de «querer continuar a ser presidente da Câmara». E no próximo mandato, Álvaro Amaro promete continuar «a lutar ainda mais pela afirmação da Guarda como grande capital de distrito do interior», um desafio que acredita irá juntar «muitos mais para conquistar para a Guarda aquilo a que tem direito».

De resto, na sua intervenção, feita de improviso, o autarca voltou a prometer «empenho, dedicação e trabalho». Questionado pelos jornalistas se alguma vez esteve dividido entre a Guarda e Coimbra, o candidato respondeu que não, mas que esteve «em reflexão», tendo tomado a decisão «há algum tempo, não foi esta manhã [segunda-feira]». E acrescentou que decidiu «em plena liberdade, sem qualquer pressão». Álvaro Amaro sublinhou depois que ainda não decisões sobre a equipa que o vai acompanhar e declarou que só ele saberá e decidirá quem integrará a lista. «Não acreditem em nada do que ouvirem ou lerem porque vou ser o único decisor da minha equipa», avisou, adiantando que também «ainda não é tempo» de falar na continuidade da coligação com o CDS-PP. «Mas há uma coligação de que não abdico, a que se faz com as pessoas», declarou.

A confirmação da recandidatura de Álvaro Amaro na Guarda – tida como certa há algum tempo nos meios políticos locais – aconteceu alguns dias depois de uma sondagem do diário “As Beiras”, de Coimbra, ter revelado que o social-democrata seria o melhor candidato da direita contra o socialista Manuel Machado. Contudo, Álvaro Amaro apenas reunia 12,8 por cento das intenções de voto, num estudo de opinião em que 58,5 por cento dos inquiridos estava indeciso.

Nova hasta pública para Hotel Turismo

O futuro do Hotel Turismo da Guarda poderá ficar resolvido ainda neste mandato. A garantia foi dada por Álvaro Amaro durante o anúncio da sua recandidatura.

Tudo porque o Estado vai fazer uma nova avaliação do imóvel, que fará baixar o preço do hotel – 1,7 milhões de euros atualmente –, e lançar uma terceira hasta pública. «A secretária de Estado do Turismo informou-me que isso vai ser feito e, coincidência das coincidências, o avaliador esteve hoje [segunda-feira] na Guarda», declarou o autarca, lamentando que se tenha perdido tempo. «Esta decisão devia ter sido tomada há um ano», afirmou, dizendo-se confiante que «o mercado vai responder positivamente» nesta terceira hasta pública. Caso contrário, recordou que a Câmara está disponível para comprar edifício. «Espero que a 28 de abril, na abertura da FIT, possamos assinar com um empresário a compra ou arrendamento do Hotel, ou então que seja o município a adquiri-lo. O que é preciso é que o Governo o coloque à venda», disse Álvaro Amaro.