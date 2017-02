Secção: Opinião

A importância das ilusões comuns

Nikki Haley é a nova embaixadora dos EUA nas Nações Unidas. Na apresentação das suas credenciais, as primeiras declarações que fez não podem ser qualificadas como menos do que intencionalmente intimidatórias – «Para aqueles que não estiverem connosco, vamos anotar os vossos nomes, e vamos fazer questão de responder na mesma moeda». Se assim for, a sequência que se adivinha para a política externa dos EUA com os países com quem mantinham boas relações (fossem ou não “aliados” no sentido militar da palavra) é muito linear: ou são apoiados não importa o que defendam ou perde-se o seu apoio e ganha-se fortes possibilidades de retaliação como horizonte. Quem não pensará duas vezes sob ameaça tão pouco velada?

Entretanto, do lado de cá do Atlântico, académicos europeus a trabalhar e residir no Reino Unido podem num futuro próximo ser forçados a sair do país. Aliás, desde o Brexit, são já acossados por um “Home Office” que lhes faz notar duramente que são estrangeiros que não estão em casa. Não são poucos os portugueses nestas condições. Contando professores universitários, investigadores e bolseiros de investigação somarão pelo menos largas centenas. Mas, realmente, perto de meio milhão de portugueses residem no Reino Unido.

A pulsão para expulsar espalha-se, como um vírus infeccioso, por toda a parte. Faz parte da sua lógica natural não poder nunca deixar de expulsar, pois, parando, o mais natural é, seguindo a lógica de expulsão, passar-se do lado dos que expulsam para o lado dos expulsados. Pior: o mais lógico é que quem não expulsa se sinta compelido a aderir, pois de outro modo acabará expulso. Mas toda esta lógica só adia um desfecho que se abaterá sobre todos. Primeiro são os terroristas, que logo justificam os muçulmanos e, em seguida, os árabes, os estrangeiros do sul, os cidadãos europeus, os vizinhos, os nossos vizinhos, até às nossas portas que um dia alguém nos acusará de termos usurpado e não serem realmente nossas, porque a cor da pele não é a certa, ou o texto sagrado que se lê, ou a ascendência, ou qualquer outro pretexto para não se assumir a coresponsabilidade social pelos falhanços e pelos sucessos de uma comunidade que perdeu o seu sentido do comum.

Que fazer? Asghar Farhadi venceu o Óscar para o melhor filme estrangeiro em 2012, com um filme belíssimo, chamado “Uma separação”. Este ano está de novo nomeado para o óscar da mesma categoria – melhor filme estrangeiro, agora com o filme “O vendedor”, que ainda não vi. Mas Farhadi é iraniano, não tem carta verde, e não vai poder estar na cerimónia dos Óscares se o decreto de Trump prevalecer contra a própria Lei federal nos EUA. É muito irónico que este último filme de Farhadi, que ganhou o prémio de melhor argumento em Cannes, seja uma adaptação de “A morte do caixeiro viajante”, a célebre peça de Arthur Miller sobre quando o sonho americano não corre bem. As mesmas ilusões, as mesmas esperanças, também fazem enredos em Teerão. Mas mais do que a ironia, o que importa é que nos devemos reconhecer muito mais iguais do que diferentes nessas esperanças e ilusões. A pior das ilusões é não nos reconhecermos quão comuns são as nossas ilusões.

Por: André Barata