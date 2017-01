Secção: Atualidade

SNS português ocupa 14.ª posição em ranking internacional

Tempo de leitura: 1 m

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) português subiu seis posições no ranking internacional - Euro Health Consumer Index - ficando, pela primeira vez, à frente do inglês e também do espanhol. No espaço de um ano, de 2015 para 2016, Portugal passou do 20.º para o 14.º lugar num ranking que compara o desempenho dos sistemas de saúde de 35 países europeus. Ainda assim, foi em 2014 que o SNS português registou a melhor posição, tendo ficado em 13.º lugar. Na edição 2016, a Holanda voltou a ser o país que reuniu mais pontos nos 48 indicadores avaliados, conseguindo uma classificação de 927. Entre os seis pontos avaliados, as áreas em que Portugal pontua pior são o da acessibilidade, devido às listas de espera, e a diversidade e abrangência dos serviços prestados. Em contrapartida, o país conseguiu melhor classificação na área dos direitos dos doentes, dos resultados dos tratamentos e na prevenção.