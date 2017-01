Secção: Atualidade

Secretária de Estado Adjunta e da Justiça visita Tribunal de Mêda

A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Machado, vai visitar, na segunda-feira (11 horas), o Tribunal de Mêda. Note-se que este foi um dos 20 tribunais que reabriu no início do mês de janeiro, com o objetivo de aproximar a Justiça dos cidadãos.