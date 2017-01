Secção: Atualidade

Neve está de volta à Serra da Estrela

Tempo de leitura: 1 m

A neve voltou a cair esta noite na Serra da Estrela, estando cortada, desde o início da tarde, a estrada que atravessa o maciço central. Para já não há previsão quanto à reabertura, uma vez que continua a nevar.

Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) as cotas estão hoje nos 1.200/1.400 metros de altitude, podendo descer para 800/1.000 metros de altitude no final do dia.