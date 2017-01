Secção: Atualidade

Vila Galé vai abrir hotel em Manteigas

Tempo de leitura: 1 m

O Vale Glaciar, em Manteigas, vai ter um hotel do grupo Vila Galé, num investimento que ronda os 6 milhões de euros.

A construção do edifício aguarda ainda aprovação do licenciamento e segundo fonte oficial, a abertura do espaço está prevista para o terceiro trimestre de 2018. A unidade terá 81 quartos, uma piscina «infinita» com vista para o vale e uma queijaria.

Os novos projetos do Vila Galé foram apresentados na quarta-feira, em Lisboa, sendo que o grupo hoteleiro espera abrir cinco novas unidades em Portugal e uma no Brasil em 2018, num investimento de 78 milhões de euros.

Atualmente, o grupo empresarial possui 20 unidades hoteleiras em Portugal.