Secção: Opinião

Bilhete Postal

Vesicula Biliar Litiásica

Tempo de leitura: 2 m

O triângulo de “admirall small” é uma explicação fisiológica para o aparecimento de “pedras” na vesícula biliar e utiliza uma gestão de ácidos biliares, colesterol e lecitina para explicar as concentrações que são litogénicas.

Pedras em medicina chamam-se cálculos e muitas são litiase. A litiase vesicular, vulgo as pedras na vesícula, foram consideradas uma doença com indicação cirúrgica. A ideia subjacente é que os cálculos pequenos poderiam migrar para os canais biliares e provocar doenças maiores. Esta verdade é hoje uma das tais pós verdades que utiliza uma possibilidade como uma regra. Assim, podemos sair à rua e ser atropelados, logo a solução é encomendar tudo e não sair. O consenso moderno é de que quem tem litiase vesicular assintomática não deve ser indicado para cirurgia porque a contabilidade prova que as complicações cirúrgicas são tão terríveis e tão possíveis como o tal passeio das pedras pelos canais virtuosos. A contabilidade favorece a ideia de que quem tem problemas da vesícula: cálculos e sintomas, crises de colecistite (eco demonstra paredes espessadas, clínica de febre e dor no hipocôndrio direito), intolerância alimentar à gordura com endoscopia normal, beneficia de correr o risco de uma cirurgia. A Vesícula Biliar consiste num pequeno saco incrustado na face inferior do fígado (“como um diamante num anel de ouro”) que serve para lavar as gorduras ingeridas. Ou seja, a bílis é um sabão que nos limpa por dentro. Independentemente da existência de saco de acumulação ou não produzimos um litro deste produto por dia e não carecemos de vesícula para funcionar bem. A bílis é alcalina e desse modo interfere com o pH gástrico, que é ácido, neutralizando a sua presença em lugares onde ele não deve ir com aquela intensidade. Tudo isto para concluir que o nosso fel é sabonete de lavagem e, portanto, o insulto devia ser mais acarinhado uma vez que limpa por dentro. Concluir também que retirar a vesícula não nos melhora o fel, que continuará a produzir-se e a golfar nas tripas. Concluir também que um litro de azedume por dia temos sempre garantido!

Por: Diogo Cabrita