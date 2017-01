Secção: Opinião

Crónica Política

Sacudir a água do capote

Não podia deixar passar em claro as últimas declarações prestadas pelo sr. presidente da Câmara Municipal da Guarda sobre o Hotel Turismo.

É inadmissível que o Dr. Álvaro Amaro continue a tentar confundir os guardenses, culpabilizando outros pelo incumprimento das suas promessas de campanha. O sr. presidente da Câmara mostra que, afinal, ele sim, continua vinculado à antiga forma de fazer política, preferindo sacudir a água do capote em vez de assumir os seus erros e falhas.

O sr. presidente da Câmara teve a oportunidade de devolver o Hotel Turismo à Guarda bastando, para isso, ter exigido ao anterior governo do PSD que cumprisse com o que se tinha comprometido com a Guarda, não o quis fazer, optando por uma estratégia que só ele entende e que em nada beneficia a Guarda ou os guardenses.

Todos nos lembramos da sua histérica gritaria: “Não pague! Não Pague!”.

Conclusão, ao fim de quase quatro anos de mandato deste executivo o Hotel Turismo não só não foi devolvido à Guarda como continua fechado.

Por: João Pedro Borges

* Presidente da concelhia da Guarda do PS