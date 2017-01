Secção: Desporto

Eliminados da Taça, serranos estão agora focados no campeonato da IIª Liga onde ocupam a 11ª posição

Sp. Covilhã empata com Sporting B

Erivelto marcou golo do empate em Alcochete

O Sp. Covilhã empatou 1-1 com o Sporting B em Alcochete na segunda-feira, numa partida da 23ª jornada da IIª Liga. O resultado fez subir os serranos na classificação, onde ocupam agora 11ª posição com 28 pontos.

Depois da aventura da Taça de Portugal – os covilhanenses foram eliminados nos quartos -de-final pelo Guimarães, que venceu 1-0 na “cidade-neve” –, os comandados de Filipe Gouveia estão agora focados na IIª Liga. Na Academia sportinguista foram os locais que entraram melhor e adiantaram-se no marcador aos 24’, com Gelson Dala a finalizar de primeira uma jogada rápida de Pedro Delgado. Os visitantes estiveram perto do empate aos 38’ na sequência de uma lance de bola parada, mas Zarabi, livre de marcação, rematou por cima da baliza de Pedro Silva. Na segunda parte, o Sporting B surgiu melhor, mas foi o Covilhã que chegou ao empate. Medarious caiu na área num lance com Abdu Conté e o árbitro assinalou a penálti, convertido por Erivelto, o primeiro do avançado brasileiro que regressou ao clube onde brilhou há duas épocas. O resultado não sofreu mais alterações, com as equipas a lutarem muito, mas sem criarem lances de perigo. O próximo adversário do Sp. Covilhã é o lanterna vermelha Olhanense, sábado no Santos Pinto.