Figueira de Castelo Rodrigo

Construção do Centro Interpretativo da Batalha de Salgadela arranca em fevereiro

O futuro Centro Interpretativo da Batalha de Salgadela, travada a 7 de julho de 1664, começa a ser construído no final de fevereiro, anunciou a Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo.

De acordo com o presidente da autarquia, os projetos de arquitetura e de especialidades estão concluídos e aprovados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC). «Até ao início do mês de fevereiro será submetida a candidatura à CCDRC, no âmbito do Portugal 2020, para se obter o financiamento comunitário para a requalificação de um espaço que acolherá o futuro Centro Interpretativo», afirmou Paulo Langrouva. O equipamento vai custar cerca de 900 mil euros e vai surgir num edifício localizado próximo dos Paços do Concelho. O espaço foi cedido pelo antigo presidente da autarquia Fernando Guerra Bordalo, já falecido, para criação de um museu. O autarca adiantou que o projeto aposta nas novas tecnologias e terá uma forte vertente pedagógica: «Será interessantíssimo e terá uma dinâmica muito própria, contribuindo para a dinamização turística de Figueira de Castelo Rodrigo», acredita Paulo Langrouva, que espera que «grande parte da obra» esteja concluída até ao final deste mandato.

A batalha de Salgadela opôs as tropas portuguesas, sob o comando de Pedro Jacques de Magalhães, aos espanhóis, que procuravam a todo o custo reassumir o domínio de Portugal. O combate ocorreu próximo da localidade de Mata de Lobos, onde existe um monumento que evoca aquele momento histórico e que está classificado como Monumento Nacional.