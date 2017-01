Secção: Sociedade

ULS

TAC do Hospital da Guarda já funciona

Tempo de leitura: 1 m

O aparelho de tomografia axial computorizada (TAC) do Hospital Sousa Martins já está a funcionar e «devidamente licenciado», confirmou anteontem a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

O serviço tinha sido encerrado a 13 de dezembro devido a uma fuga de radiação na sala dos técnicos. O caso foi despoletado quatro dias antes após um teste rudimentar com uma moeda realizado pelos funcionários – que têm dosímetros para avaliar os níveis a radioatividade – porque uma colega estava grávida. Mais de um mês depois, foi substituído o vidro separador que esteve na origem do problema por não ter a espessura exigida para a potência dos equipamentos usados e licenciado o aparelho junto da Direção-Geral de Saúde – o que não tinha sido ainda feito desde que o TAC começou a funcionar nas novas instalações do hospital guardense, em 2014. A Medical Consult, a empresa que faz regularmente a medição dos níveis de radiação naquele serviço, validou a reabertura da sala após nova avaliação e ter verificado que está tudo em ordem.

«A licença solicitada à Direção-Geral de Saúde foi ontem [segunda-feira] rececionada pelo Conselho de Administração, tendo a sala de TAC entrado imediatamente em funcionamento», anunciou a ULS em comunicado. Neste período, os doentes foram encaminhados para a CEDIR, um centro privado de exames de diagnóstico na Guarda.