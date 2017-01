Secção: Sociedade

Guarda

Obras arrancaram na zona da Dorna

Tempo de leitura: 1 m

De uma assentada, a Câmara da Guarda vai resolver três problemas na zona Dorna.

Começaram na segunda-feira os trabalhos de reabilitação daquela área da cidade, bem como a requalificação dos antigos armazéns da Junta Autónoma da Estradas (JAE) na Avenida Francisco Sá Carneiro. Também em curso está reabilitação do Chafariz da Dorna e envolvente. No primeiro caso, a empreitada adjudicada à Biosfera por 323 mil euros, mais IVA, consiste na melhoria da malha viária e passeios e na criação de uma rotunda. A segunda obra, entregue à Edibeiras por 297 mil euros, acrescidos de IVA, destina-se a

adaptar o espaço para apoio às oficinas municipais e para armazém. Finalmente, a intervenção no Chafariz da Dorna e envolvente, da responsabilidade da António Saraiva & Filhos por 214.700 euros, mais IVA, consiste na valorização daquele monumento classificado como Imóvel de Interesse Público. Datado de finais do século XVIII e de estilo barroco, o chafariz passa despercebido à grande maioria dos guardenses por estar literalmente escondido de quem anda na Avenida Francisco Sá Carneiro. Devido a estas obras, o trânsito está cortado na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, nas imediações do Chafariz da Dorna, até 3 de março. Em alternativa, os automobilistas são desviados para as avenidas da Malmedra e Dr. Afonso Costa.