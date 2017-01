Secção: Sociedade

Viaceroport adquiriu três lotes para construir uma fábrica de paletes que, numa primeira fase, vai criar 20 postos de trabalho, anunciou Álvaro Amaro

Empresa espanhola investe 4,5 milhões na PLIE

Empresa vai iniciar «no imediato» a operação logística na Guarda num armazém alugado

A empresa espanhola Viaceroport, pertencente ao grupo de logística e transporte OnTime, vai construir uma fábrica de paletes na plataforma logística da Guarda, anunciou o presidente da Câmara na reunião do executivo da passada segunda-feira.

O investimento ronda os 4,5 milhões de euros e os promotores estimam a criação de 20 postos de trabalho numa fase inicial do projeto, que vai desenvolver-se em três lotes da PLIE, o equivalente a 7.655 metros quadrados. Segundo Álvaro Amaro, a empresa vai iniciar «no imediato» a operação logística na Guarda num armazém alugado para o efeito, devendo arrancar «em breve» a construção da nova unidade fabril. Nesta sessão, o autarca manifestou também a sua satisfação com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre as exportações no período 2013-2015, que revelam que a Guarda foi a capital de distrito da região Centro que registou a maior subida em termos percentuais, com 19,6 por cento. «A Guarda exportou quase o dobro da Covilhã, três vezes mais que Viseu e seis vezes mais que Castelo Branco em valores absolutos», sublinhou o edil, atribuindo «todo o mérito» desta performance às empresas e aos empresários.

Estes dois assuntos não mereceram nenhum comentário dos vereadores socialistas, o que deixou Álvaro Amaro «impressionado». «O PS não convive bem com o sucesso da Guarda, é isto que me impressiona», declarou o presidente aos jornalistas no final da reunião. Na segunda-feira, o autarca revelou que escreveu à ministra da Justiça sobre o futuro do Colégio do Mondego. «Enquanto presidente da Câmara não tenho preferências, se é para jovens ou para reclusos idosos de pouco risco. A minha preocupação é se o Centro Educativo se mantém, em que condições e com quantos funcionários», afirmou. De resto, na sua opinião, «o importante é que o ativo não encerre porque temos más experiências no passado, por isso não nos ponham a desconfiar da solução». Álvaro Amaro revelou ainda que brevemente vai iniciar-se uma nova edição do Orçamento Participativo e que desta vez os munícipes ou grupos de cidadãos vão ter «liberdade total para apresentar propostas até um máximo de 150 mil euros».

Do lado da oposição, Joaquim Carreira e Graça Cabral sugeriam ao executivo que o nome de Mário Soares seja atribuído à atual Praça do Município. «É aquela que terá maior consentimento por parte da população se mudar», justificou o vereador, lembrando também o simbolismo da escolha por ser a zona da cidade onde se situam os Paços do Concelho. O presidente da Câmara aceitou «a sugestão», mas ressalvou que «o nome do Dr. Mário Soares será dado a seu tempo a uma praça, rua ou edifício da Guarda, pois poderá haver outras sugestões». Na sessão, o executivo aprovou por unanimidade as adjudicações da reabilitação da Avenida Cidade Waterbury e zona envolvente e do Parque Urbano do Rio Diz. Foi igualmente deliberado abrir concurso para a segunda fase da requalificação do Jardim José de Lemos, com o preço-base de 175 mil euros, mais IVA, e que se destina à instalação de mobiliário urbano e à construção de um sanitário à superfície para pessoas com mobilidade reduzida e de uma estrutura decorativa. De acordo com Joaquim Carreira, com este procedimento, a intervenção no jardim central da cidade já ronda «os 583 mil euros».

Tiago Bastos Isidro vence concurso de placas toponímicas

O designer guardense Tiago Bastos Isidro é o vencedor do primeiro prémio do concurso de ideias “Toponímia na Guarda”.

A sua proposta de placa toponímica e de número de polícia foi a escolhida para ser colocada nas ruas da cidade e freguesias, o que vai acontecer após «alguns testes e ajustes». Recorde-se que o concurso abrangia cinco categorias – centro histórico e zona envolvente, restante área urbana da cidade da Guarda, freguesias rurais, limite das freguesias rurais e limite do concelho da Guarda – e o vencedor vai receber um prémio de 1.000 euros. A autarquia justificou este desafio com a necessidade de «uniformizar o grafismo das placas toponímicas e dos números de polícia existentes em cada zona, de acordo com o perfil arquitetónico e urbanístico, de modo a neutralizar a existência de diferentes suportes/modelos».