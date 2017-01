Secção: Sociedade

“Um Burro a Pão de Ló” é um “talk show” de culinária, criado por Mónica Rodrigues, que estará no ar em fevereiro

Na cozinha da Mónica fazem-se coisas simples e que vêm de dentro

Mónica Rodrigues em gravações para o programa “Um Burro a Pão de Ló”

Mónica Rodrigues, 34 anos, nasceu em Lisboa e foi criada na Guarda até aos 18 anos. Licenciada em Turismo, a guardense começou a perceber que tinha «o bichinho da cozinha» quando, nas férias, cozinhava com o seu pai, atual proprietário da marisqueira “O Caçador”.

Mas foi quando estudou fora que começou a cozinhar mais a sério e a desenvolver cada vez mais o gosto pela área e a partir dos 25 anos entregou-se de corpo e alma à culinária. Há cerca de quatro anos criou um blogue e na altura, com ajuda de um amigo, começou a fazer vídeos em casa, onde cozinhava e explicava algumas receitas. Entretanto, Mónica Rodrigues foi trabalhar para o Algarve e o projeto ficou em “águas de bacalhau”. Só em 2016, quando voltou para a terra Natal, começou a dedicar-se novamente aos projetos e decidiu avançar com o blogue “A Cozinha da Mónica” (monicascuisine.blogspot.pt) e, mais recentemente, aventurar-se num programa de culinária intitulado “Um Burro a Pão de Ló”. Segundo a guardense, acaba por ser um “talk show” onde se cozinha e se comunica ao mesmo tempo.

Com este projeto «quis aliar o facto de adorar comer e cozinhar com o adorar comunicar e relacionar-me com as pessoas», adianta Mónica Rodrigues, segundo a qual «cada vez mais temos a nossa vida encurtada e cada vez menos fazemos aquilo que gostamos». Por isso, o objetivo é «passar às pessoas um momento divertido. Depois de um dia de trabalho têm ali um vídeo com o qual se podem rir e aprender uma receita simples», acrescenta. O programa ainda não saiu, mas prevê-se que em fevereiro, caso não haja imprevistos, já esteja no ar e vai poder ser visto através de uma página oficial que ainda está a ser criada. Adiantou que se tratará de um programa semanal, com cerca de dez minutos, e que permitirá a quem vê «descontrair e divertir-se».

Mónica Rodrigues explica ainda que a escolha do nome do programa baseou-se na expressão “antes sustentar um burro a pão de ló do que a ti”. E completou: «Eu sou, efetivamente, uma menina de muito alimento, adoro comer, e por isso achei o nome adequado porque foi algo com que me identifiquei», justifica. Para esta apaixonada pela culinária, o ingrediente indispensável na cozinha é o «amor pelos alimentos». E no seu caso, como não tem formação na área, «tem que ser mesmo uma coisa que vem de dentro». De resto, Mónica Rodrigues confessa que não gosta de seguir receitas, dizendo que isso «a assusta». «Gosto imenso de inventar, de chegar e não saber o que há, mas fazer alguma coisa que puxe pelo meu paladar e criatividade», explica. No que toca à inspiração, a guardense revela que, além das duas figuras emblemáticas da cozinha, Jamie Oliver e Anthony Bourdain, «inspira-me o querer ser feliz e tentar fazer coisas que me dão felicidade, assim como me inspiram as coisas simples da vida».

De todos os episódios que já viveu na cozinha recorda, com carinho, um dos que mais a marcou: «Estávamos em 2013 quando dei um workshop de culinária no Festival do Petisco, em Beja, e tive o chef António Nobre ao meu lado, como convidado especial», conta.