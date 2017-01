Secção: Atualidade

"La La Land" lidera nomeações aos Óscares

Tempo de leitura: 7 m

Depois dos Globos de Ouro, o filme de Damien Chazelle aparece agora como grande candidato aos Óscares. O musical "La La Land: Melodia de amor" soma 14 nomeações para os Óscares, anunciou esta terça-feira a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

O filme, que se estreia esta semana nos cinemas portugueses, está nomeado na maioria das categorias dos prémios, incluindo melhor filme, realização, argumento original e banda sonora, tem ainda uma dupla nomeação para melhor canção e para melhor ator e atriz principais, com o par Ryan Gosling e Emma Stone.

"La La Land: Melodia de amor" iguala, em número de nomeações, os filmes "Titanic" (1997) e "Eva" (1950). Segundo a BBC, o filme supera as 13 nomeações do musical "Mary Popppins" (1964).

Para melhor filme foram nomeados "Primeiro Encontro", "Vedações", "O herói de Hacksaw Ridge", "Hell or High Water - Custe o que custar!", "La La Land: Melodia de amor", "Lion - A longa estrada para casa", "Manchester by the sea" e "Moonlight".

Para melhor filme estrangeiro, em língua não inglesa, estão nomeados "Toni Erdman" (Alemanha), "Land of mine" (Dinamarca), "A man called Ove" (Suécia), "Tanna" (Austrália) e "O vendedor" (Irão).

A 89.ª cerimónia dos Óscares está marcada para 26 de fevereiro, em Los Angeles, com apresentação de Jimmy Kimmel.

A lista completa dos nomeados para a 89.ª edição dos Óscares

Melhor filme:

O Primeiro Encontro

Vedações

O Herói de Hacksaw Ridge

Hell or High Water - Custe o que custar

Elementos Secretos

La La Land: Melodia de Amor

Lion, A longa estrada para casa

Manchester by the Sea Moonlight

Melhor realização:

O Primeiro Encontro

O Herói de Hacksaw Ridge

La La Land: Melodia de Amor

Manchester by the Sea

Moonlight

Melhor ator:

Cassey Affleck - "Manchester by the Sea

Andrew Garfield - "O Herói de Hacksaw Ridge"

Ryan Gosling - "La La Land: Melodia de Amor"

Viggo Mortessen - "Capitão Fantástico"

Denzel Washington - "Vedações"

Melhor ator secundário:

Mahershala Ali - "Moonlight"

Jeff Bridges - "Hell or High Water - Custe o que custar!"

Lucas Hedges - "Manchester by the Sea"

Dev Patel - "Lion, A longa estrada para casa"

Michael Shannon - "Animais Noturnos"

Melhor atriz:

Isabelle Huppert - "Ela"

Ruth Negga - "Loving"

Natalie Portman - "Jackie"

Ema Stone - "La La Land"

Merryl Streep - "Florence, Uma diva fora de tom"

Melhor atriz secundária:

Viola Davis - "Vedações"

Naomie Harris - "Moonlight"

Nicole Kidman - "Lion, A longa estrada para casa"

Octavia Spencer - "Elementos Secretos"

Michelle Williams - "Manchester bu the sea"

Melhor fotografia:

O Primeiro Encontro

La La Land: Melodia de Amor

Lion, A longa estrada para casa

Moonlight

Silêncio

Melhor argumento adaptado:

O Primeiro Encontro

Vedações

Elementos Secretos

Lion, A longa estrada para casa

Moonlight

Melhor argumento original:

Hell or High Water - Custe o que custar!

La La Land: Melodia de Amor

A Lagosta

Manchester by the Sea

Mulheres do Século XX

Melhor filme estrangeiro:

"Under sandet" - Dinamarca

"En man som heter Ove" - Suécia

"O Vendedor" - Irão ~

"Tanna" - Austrália

"Toni Erdmann" - Alemanha

Melhor filme de animação:

Kubo e as duas cordas

Vaiana Ma vie de courgette

A tartaruga vermelha

Zootrópolis

Melhor documentário:

Fogo no Mar

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

Melhor documentário em curta-metragem:

Extremis 4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Melhor curta-metragem:

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Melhor curta-metragem de animação:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl Piper

Melhor produção artística:

O Primeiro Encontro

Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los

Salve, César!

La La Land: Melodia de Amor

Passageiros

Melhor montagem:

O Primeiro Encontro

O Herói de Hacksaw Ridge

Hell or High Water - Custe o Que Custar

La La Land: A Melodia de Amor

Moonlight

Melhor caracterização:

En man som heter Ove

Star Trek: Além do Universo

Esquadrão Suicida

Melhor guarda-roupa:

Aliados

Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land: A Melodia de Amor

Florence, Uma diva fora de tom

Melhor banda sonora original:

Jackie

La La Land: Melodia de Amor

Lion, A longa estrada para casa

Moonlight

Passageiros

Melhor canção:

"Audition (The Fools Who Dream)" - "La La Land: Melodia de Amor"

"Can't Stop The Feeling" - "Trolls"

"City Of Stars" - "La La Land: Melodia de Amor"

"The Empty Chair" - "Jim: The James Foley Story"

"How Far I'll Go" - "Vaiana"

Melhor montagem de som:

O Primeiro Encontro

Horizonte Profundo - Desastre no Golfo

O Herói de Hacksaw Ridge

La La Land: Melodia de Amor

Milagre no Rio Hudson

Melhor mistura de som:

O Primeiro Encontro

O Herói de Hacksaw Ridge

La La Land: Melodia de Amor

Rogue One: Uma história de Star Wars

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi

Melhores efeitos visuais:

Horizonte Profundo - Desastre no Golfo

Doutor Estranho

O Livro da Selva

Kubo e as duas cordas

Rogue One: Uma história de Star Wars