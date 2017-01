Secção: Atualidade

Portugal com segunda maior dívida pública da UE

Tempo de leitura: 1 m

No terceiro trimestre de 2016, a dívida pública em função do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro recuou para os 90,1 por cento, com Portugal a registar a segunda maior dívida da União Europeia (UE) e a quarta subida homóloga. Segundo o Eurostat, no conjunto dos 28 Estados-membros da UE, a dívida pública foi de 83 por cento do PIB, abaixo dos 85,9 por cento homólogos e dos 84,2 por cento do trimestre anterior. Entre julho e setembro de 2016, a Grécia registou a dívida mais elevada (176,9 por cento), seguindo-se Portugal (133,4 por cento) e a Itália (132,7 por cento), enquanto os valores mais baixos se observaram na Estónia (9,6 por cento), no Luxemburgo (21,5 por cento) e na Bulgária (28,7 por cento). Face ao terceiro trimestre de 2015, 11 Estados-membros viram a sua dívida pública aumentar em função do PIB, com as maiores subidas a ocorrer na Grécia (4,4 pontos percentuais para os 176,9 por cento do PIB), na Lituânia (3,1 pontos para os 41,3 por cento do PIB) e em Portugal (2,9 pontos percentuais para os 133,4 por cento do PIB). As baixas mais significativas registaram-se na Irlanda (-8,5 pontos para os 77,1 por cento do PIB), Holanda (-4,3 pontos para os 61,9 por cento do PIB) e Hungria (-3,2 pontos para os 74,3 por cento do PIB).