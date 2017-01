Secção: Atualidade

Bataglia incrimina Salgado e Santos Silva na "Operação Marquês"

Hélder Bataglia, ex-líder da Escom e representante do Grupo Espírito Santo (GES) em África, incriminou Ricardo Salgado na “Operação Marquês” ao revelar ao Ministério Público (MP) que transferiu 12 milhões de euros para Carlos Santos Silva, alegado testa-de-ferro de José Sócrates, a pedido do ex-presidente executivo do Banco Espírito Santo (BES), revela hoje o semanário “Expresso”.

Bataglia terá afirmado ao procurador Rosário Teixeira que o seu papel na transferência de 12 milhões foi «puramente instrumental», já que apenas se limitou a satisfazer um pedido do seu então amigo e líder do BES sem perguntar o objetivo final da cedência desse dinheiro.

De acordo com o semanário, o depoimento de Hélder Bataglia terá sido determinante para o procurador Rosário Teixeira imputar a Ricardo Salgado a alegada prática do crime de corrupção ativa para ato ilícito por alegadas contrapartidas pagas a José Sócrates por benefícios alegadamente concedidos ao Grupo Espírito Santo nos negócios do Grupo Portugal Telecom.

O procurador Rosário Teixeira confrontou o ex-líder da Escom com um total de 17,4 milhões de euros transferidos entre 2006 e 2009, direta e indiretamente, para as contas de Carlos Santos Silva. Bataglia refutou as suspeitas do MP com a exceção do ponto respeitante a diversas transferências que atingiram um total de 12 milhões de euros (e não 12,5 milhões, como o “Observador” escreveu) para a conta na Union des Banques Suisses (UBS), na Suíça, em nome de Joaquim Barroca, ex-administrador do Grupo Lena.

De acordo com o “Expresso”, no segundo interrogatório em Lisboa, Hélder Bataglia confirmou que entre abril de 2008 e maio de 2009, recebeu 15 milhões de euros da Espírito Santo (ES) Enterprises, o famoso “saco azul” do GES, nas suas contas da UBS abertas em nome da Markwell e da Monkway – duas sociedades “offshore” geridas pelo empresário luso-angolano, e que transferiu 12 milhões em diversas tranches para as contas de Joaquim Barroca no mesmo banco suíço.

O “Expresso” revela, no entanto, novos contornos. Bataglia terá sido chamado por Ricardo Salgado à sede do BES, na Av. da Liberdade, em Lisboa, tendo o então banqueiro alegadamente solicitado que transferisse os referidos 12 milhões para a conta de Carlos Santos Silva na Suíça

O então líder da Escom, figura próxima de Ricardo Salgado e o representante em África da área não financeira do GES, concordou, desde que lhe fosse paga uma comissão de 3 milhões de euros. Daí a transferência da ES Enterprises ter sido de 15 milhões.

Bataglia ter-se-á encontrado posteriormente com Carlos Santos Silva no escritório da Escom, nas Amoreiras, tendo acordado transferir os 12 milhões em seis tranches entre abril de 2008 e maio de 2009. Terá ficado ainda acordado entre ambos que não poderia existir coincidência de datas entre as entradas do dinheiro da ES Enterprises nas contas da Marwell e da Monkway e as saídas para a conta de Santos Silva. Daí as seis tranches.

Já de acordo com o “Observador”, terão sido utilizados dois esquemas que visavam camuflar ainda mais o dinheiro que tinha tido origem na ES Enterprises. Terá sido elaborado um contrato de serviços fictícios entre o “offshore” Pinsong (sociedade controlada pela ES Enterprises) e a Markwell para justificar os pagamentos realizados, e Carlos Santos Silva terá dado a Hélder Bataglia o número da conta de Joaquim Barroca para aí receber os 12 milhões de euros.

Esta última revelação do gestor luso-angolano corresponde com o que o próprio Barroca confessou ao procurador Rosário Teixeira nos interrogatórios a que foi sujeito em 2015: passou ordens de transferência em branco a Carlos Santos Silva para que este utilizasse a sua conta na UBS como bem entendesse.

Terá sido assim com essas ordens de transferências na mão que o alegado testa-de-ferro de José Sócrates terá recebido os 12 milhões de Bataglia e terá transferido o mesmo montante para as suas contas pessoais no mesmo banco abertas em nome de uma sociedade “offshore” chamada Pinehill.

Ao que o “Observador” apurou, Ricardo Salgado foi confrontado com estas revelações de Hélder Bataglia no interrogatório desta quarta-feira mas terá refutado a versão daquele que chegou a ser o seu homem em África.

Ao “Expresso”, o advogado de Salgado afirmou que «qualquer tese» sobre um alegado pedido de Ricardo Salgado a Hélder Bataglia «é completamente falsa e recentemente inventada por motivos que deviam ser investigados».