Secção: Atualidade

Carlos Cortes reeleito na secção do Centro da Ordem dos Médicos

Tempo de leitura: 1 m

Carlos Cortes foi reeleito, esta quinta-feira, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos com a maior votação de sempre nesta entidade.

O patologista liderou a lista única a sufrágio na região e obteve, no total, 1.883 votos (mais 856 votos do que há três anos). «A existência de uma lista única pode traduzir o reconhecimento de um trabalho árduo de três anos mas tal não irá facilitar o nosso próximo mandato. Teremos de incrementar ainda mais exigência e rigor, uma vez que o objetivo é fazer mais pelos médicos, pelos doentes e pela saúde», declarou o atual diretor do Serviço de Patologia Clínica do Hospital Médio Tejo.

«Estou certo de que poderemos contribuir para melhorar a vida das pessoas. Essa é a verdadeira função de uma Ordem profissional», acrescentou Carlos Cortes em comunicado. O presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos foi reeleito para o triénio 2017/2019.