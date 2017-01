Secção: Atualidade

Miguel Guimarães eleito bastonário da Ordem dos Médicos

Miguel Guimarães é o novo bastonário da Ordem dos Médicos, vencendo as eleições com cerca de 70 por cento dos votos à primeira volta, adiantou fonte da organização.

Miguel Guimarães, especialista em Urologia, é atualmente presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Além do bastonário da Ordem dos Médicos para o triénio 2017/2019, as eleições de quinta-feira serviam para eleger os órgãos sociais da Assembleia de Representantes, os conselhos regionais do Norte, Centro e Sul e também os conselhos disciplinares e os fiscais.

Álvaro Beleza, João França Gouveia, Jorge Torgal e Miguel Guimarães eram os quatro candidatos ao cargo de bastonário, para substituir José Manuel Silva, que esteve à frente da Ordem durante seis anos. Num comunicado enviado às redações, a equipa de Miguel Guimarães considera que o «resultado constitui um estímulo acrescido para o projeto» apresentado durante o período eleitoral.

O programa de Miguel Guimarães estava centrado num «reforço da relação médico-doente, na valorização profissional dos médicos, na preservação da qualidade formativa dos internatos, na reorganização interna da Ordem dos Médicos e na participação ativa desta instituição na definição das políticas públicas de saúde».

Álvaro Beleza já felicitou o novo bastonário: «Quero sublinhar que, a partir de hoje, o Dr. Miguel Guimarães é o meu bastonário – e que me sentirei representado pela sua intervenção em nome da classe médica. Desejo-lhe, desde já, as maiores felicidades», referiu numa nota divulgada esta sexta-feira de manhã.

Na declaração, Álvaro Beleza refere que apesar deste não ser o resultado que esperava, foi positiva a adesão dos médicos a estas eleições, «um sinal inequívoco de mobilização da classe e de força da Ordem dos Médicos».