Frio mantém-se pelo menos até domingo

O tempo frio vai continuar em Portugal continental pelo menos até domingo, havendo gradualmente uma subida ligeira das temperaturas mínimas e máximas entre 2 e 4 graus, adiantou à agência Lusa a meteorologista Maria João Frada.

«Vamos continuar com tempo frio pelo menos até dia 21 ou 22 [sábado ou domingo]. Esta quinta-feira tivemos valores muito baixos, sobretudo nos distritos da Guarda e Bragança, onde as mínimas variaram entre os -6 e os -9.9 graus Celsius. A mínima mais baixa foi registada no Sabugal precisamente com -9.9», disse a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Maria João Frada, quarta e quinta-feira foram os dias em que se registaram as temperaturas mínimas mais baixas desde o início do ano. A meteorologista salienta que as temperaturas vão continuar baixas apesar da pequena subida, mas durante o fim de semana as pessoas vão sentir menos frio.

«Esta sexta-feira vamos ter bastante nebulosidade e eventualmente há uma possibilidade de ocorrência de aguaceiros. A probabilidade de ocorrência é baixa. Se os aguaceiros acontecerem será no interior sul da região Centro e sob a forma de neve em quotas baixas, ou seja, acima dos 200 metros e durante a tarde», salientou.

Segundo Maria João Frada, a temperatura deverá subir entre 2 e 4 graus. «Em média, até segunda-feira e de um modo geral vamos ter no interior norte e centro mínimas a variar entre -2 e -5, no interior sul entre -1/-2 e 2, litoral oeste entre 1 e 6 e as máximas vão variar entre os 10 e os 12/14, sendo que na Serra da Estrela não deverão ultrapassar os 5 graus», declarou.

Para a próxima semana, a meteorologista do IPMA adianta que o cenário poderá mudar, com chuva e neve.