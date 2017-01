Secção: Desporto

Serranos perderam com o Penafiel nos descontos numa partida em que o treinador Filipe Gouveia foi expulso

Derrota atira Sp. Covilhã para 14º na IIª Liga

Tempo de leitura: 2 m

Chaby tenta fugir à pressão penafidelense

O Sp. Covilhã teve, no sábado, um mau ensaio para os quartos-de-final da Taça de Portugal ao perder em casa 3-2 com Penafiel na 22ª jornada da 2.ª Liga.

Num jogo muito disputado, os locais conseguiram anular por duas vezes a vantagem dos penafidelenses, mas a equipa duriense garantiu o seu segundo triunfo fora de casa nos descontos. Wellington inaugurou o marcador logo aos 7’, num lance individual em que a defesa do Covilhã ficou a ver o jogador do Penafiel entrar na área e, em posição frontal, fazer o primeiro golo do jogo. Os serranos, que surgiram apáticos, reagiram e conseguiram alguns lances de perigo junto da área do adversário por Gilberto (15’) e Zé Pedro (23’), mas o guarda-redes Coelho segurou a vantagem. Até ao final do primeiro tempo o futebol dos locais foi ineficaz, mas na segunda parte regressaram dispostos a alterar o marcador, com Onyeka, recém-entrado, a dar o exemplo logo a abrir.

Os covilhanenses igualaram o marcador aos 65’, com Harramiz a responder bem a um passe de Medarious, e continuaram a crescer, mas, contra a corrente do jogo, dois minutos depois, Wellington, num rápido contra-ataque, colocou os visitantes novamente em vantagem e bisou na partida. Os comandados de Filipe Gouveia não baixaram os braços e saíram à procura do empate, que chegou aos 71’ quando Onyeka aproveitou um ressalto na área do Penafiel. Sete minutos depois reclamou-se grande penalidade no Santos Pinto, após a bola bater no braço de um defesa visitante na área, mas o árbitro nada assinalou. Na confusão que se seguiu, o treinador covilhanense foi expulso.

Os locais esforçaram-se pela vitória até ao final, no entanto, aos 93’, foi Rafa Sousa que garantiu os três pontos para o Penafiel num ressalto de bola na área do Covilhã. A derrota atirou o Covilhã para a 14ª posição da geral poucos dias antes de receberem o Vitória de Guimarães – ontem, após o fecho desta edição – para a Taça de Portugal.