Município da Guarda foi o que mais gastou, mais de 400 mil euros, seguindo-se Pinhel e Belmonte

Saiba quanto gastaram as Câmaras no Natal

“A Cidade Natal” custou aos cofres da autarquia 287.313 euros

Passadas as festas chegou a hora de fazer contas a quanto as autarquias da região gastaram durante o Natal e Passagem de Ano. Se há Câmaras mais contidas nestas despesas, outras são mais “mãos largas”. Segundo o portal Base, onde são publicados os contratos públicos, foi a Câmara da Guarda que gastou mais dinheiro nesta quadra com a realização das actividades “Guarda, A Cidade Natal” e “Mais Alta Passagem de Ano”, 287.313 e 155.480 euros, respetivamente. Ou seja, no total foram gastos quase meio milhão de euros. A maior fatia foi para o aluguer de estruturas (74.750 euros) e para a concessão, organização e produção (74.780) do evento “Guarda, A Cidade Natal”. A promoção foi outro dos investimentos e no total foram gastos 83.273 euros. Já em iluminação natalícia o município presidido por Álvaro Amaro gastou 20 mil euros, enquanto o espetáculo de rua “Anjo da Guarda” custou 6.250 euros. A estes valores somam-se 21.500 euros com o espetáculo do “Ruca”, no âmbito da comemoração das Janeiras, e a aquisição de stands de madeira (6.760 euros).

Já na noite de Passagem de Ano, de acordo com o mesmo site, o concerto dos Amor Electro custou 35 mil euros, mais 52.980 euros pelo aluguer de estruturas. Por sua vez, o espetáculo de videomapping ficou em 67.500 euros. Pinhel é a Câmara que se segue, tendo sido a segunda que mais gastou, 103.430,28 euros no total. A autarquia optou pela organização do evento “Pinhel Natal 2016”, que custou 74.975 euros. A este valor junta-se o aluguer de iluminação natalícia, 28.455,28 euros. Logo a seguir está Belmonte, que em iluminação natalícia, montagem e desmontagem, gastou 30.500 euros. A Câmara da Covilhã surge depois, com um total de 26.800 euros, despendidos no aluguer de ornamentação natalícia (16.800 euros) e animações de Natal (10 mil euros). A fechar o top cinco das autarquias que mais gastaram durante aquela época festiva está Trancoso. O município pagou 17.450 euros pelo aluguer de uma tenda para o Natal e Passagem de Ano.

Seguem-se ainda Aguiar da Beira, onde a iluminação de Natal teve um custo de 16.850 euros, e a Mêda, que investiu 14.165 euros também no aluguer e montagem da decoração natalícia. Por último está o Sabugal, que gastou 10.260 euros com o aluguer de stands de madeira para o Mercadinho de Natal.