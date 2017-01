Secção: Em Foco

Marco Batista é o cabeça de lista social-democrata, Adolfo Mesquita Nunes concorre pelos centristas e Carlos Pinto mantém suspense

PSD e CDS já escolheram os candidatos à Câmara da Covilhã

Marco Batista (ao centro) acompanhado de Pedro Passos Coelho (esquerda) e Manuel Frexes (direita)

Já há nomes de candidatos à Câmara da Covilhã. Vítor Pereira (PS), atual presidente, foi o primeiro a assumir a recandidatura, mas até aqui eram desconhecidos os seus adversários. O nome de Marco Batista foi confirmado na sexta-feira pela concelhia do PSD e tem o apoio do líder do partido, Pedro Passos Coelho. Pelo CDS, a aposta é forte com um dos vice-presidentes do partido, Adolfo Mesquita Nunes, a avançar. E por agora, todos estão expectantes quanto ao que vai fazer Carlos Pinto.

O que já se sabe é que a escolha do presidente da secção social-democrata local não agradou ao ex-presidente da Câmara, que, segundo próprio, chegou a mostrar disponibilidade «para ajudar como candidato a um dos órgãos municipais». Num comunicado do PSD, a escolha de Marco Batista deve-se ao facto de ser a pessoa que «melhor personifica, de forma clara e inequívoca, a competência, a idoneidade, a credibilidade e a identificação com os princípios da social-democracia». A concelhia confere-lhe «qualidades necessárias para liderar uma equipa de pessoas que privilegie a qualidade e competência política, bem como a preparação técnica mais adequada para melhor responder aos novos desafios do poder local». No mesmo documento, Marco Batista refere que a comissão política convidou Carlos Pinto para liderar a lista à Assembleia Municipal e, posteriormente reunir com os presidentes da concelhia e da distrital do PSD, «para, de uma forma participativa e construtiva, envolvendo mútuos esforços com o objectivo de unir o PSD Covilhã e apresentar uma candidatura vencedora».

Carlos Pinto não se ficou e, também em comunicado, afirma que a escolha de Marco Batista é uma «auto candidatura», já que não foram os militantes que «o escolheram». Na missiva, o histórico dirigente do PSD desmente o presidente da secção relativamente ao suposto convite para concorrer à Assembleia Municipal. Segundo o ex-autarca, foi o próprio que, «preocupado com a falta de notícias sobre a candidatura do PSD», mostrou, em dezembro passado, que «estava disponível para ajudar, como candidato à Assembleia Municipal». Enquanto que para o candidato social-democrata, Carlos Pinto «desrespeitou e menorizou a clara vontade dos militantes do PSD Covilhã, que, de forma democrática e livre, escolheram com vontade de mudar quem vai liderar o processo autárquico e devolver a Covilhã aos covilhanenses», o ex-presidente da Câmara não tem dúvidas que «o PSD deixou de ser um partido de poder na Covilhã em 2013» e hoje é «uma banal muleta do PS», não podendo por isso «criticar os socialistas, com quem colabora, em dependência profissional». Carlos Pinto voltou ainda a deixar em aberto a possibilidade de fazer parte de uma lista, ao adiantar que «a Covilhã não deixará de poder optar por uma diferente visão alternativa ao desastre em curso conduzido por este PS/PSD, que traga de novo a Covilhã, os covilhanenses e o concelho, para os caminhos do progresso e desenvolvimento».

Passos Coelho lança candidatura de Marco Batista

O presidente do PSD esteve na Covilhã no sábado, no jantar de Reis da secção. O momento foi aproveitado para lançar a candidatura de Marco Batista à Câmara, que na ocasião falou na necessidade de «um projecto de inquestionável qualidade democrática e decisora». Por considerar que a Covilhã passa por um momento «particularmente exigente», o candidato disse serem necessárias «ideias ambiciosas» para o futuro, mas também «uma forma diferente e mais interactiva» de governar, com o objectivo de «trabalhar para todos».

Ideias reforçadas por Pedro Passos Coelho, que espera que as autárquicas sejam compostas por «um projecto mobilizador onde todos cabem», apelando assim à união do partido e evidenciando que «o nosso mote é o pensamento livre, símbolo máximo de uma social-democracia moderna». «Ganhar não por conveniência partidária, muito menos por interesse pessoal, mas sim por imperativo local», afirmou o presidente social-democrata, para quem «queremos ganhar para defender as pessoas porque o que importa é o concelho da Covilhã e não os egos dos candidatos».

CDS escolhe Adolfo Mesquita Nunes

Partido vai formalizar convite ao ex-secretário de Estado do Turimso

O vice-presidente do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes foi o nome escolhido em plenário de militantes para ser candidato à Câmara da Covilhã.

O partido vai formalizar o convite ao ex-secretário de Estado do Turismo e, em comunicado, afirma que esta será uma candidatura «verdadeiramente alternativa e viável, séria, agregadora e mobilizadora para a Covilhã». A concelhia sublinha ainda que este será um projecto que procura «colocar a Covilhã no local que, efectivamente, merece».