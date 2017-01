Secção: Editorial

Editorial

Desertificação

Na edição do Jornal O INTERIOR de 5 de janeiro, de 2016, publicámos um trabalho, em exclusivo, sobre o despovoamento na Comunidade das Beiras e Serra da Estrela. O título («Região perdeu 15 mil residentes em quatro anos») fala por si e não precisa de grandes comentários.

A constatação de tais números é mais uma facada no coração dos resilientes, dos que teimam em ficar por cá, quando todos os ventos impulsionam à partida. Ficar é uma escolha, e é cada vez mais a escolha mais difícil – mesmo quando ficamos por comodismo ou medo do desconhecido, escolhemos o caminho mais ambíguo pois sabemos que se optamos por ficar hoje, provavelmente, amanhã acabaremos por ter de partir…

«O pêndulo do despovoamento não para» e entre 2011 e 2015 a região perdeu mais de seis por cento dos seus habitantes, quase quatro mil pessoas por ano.

E se nos Censos de 2011 víamos como eram as aldeias que ficavam abandonadas, mas concelhos como o da Guarda ou Covilhã cresciam («à custa das aldeias»), agora vemos como também estes concelhos já não conseguem atrair pessoas, nem fixar residentes. A falta de emprego, de oportunidades, de futuro, associados a uma taxa de natalidade historicamente baixa (a NUT Beiras e Serra da Estrela tem a taxa de fecundidade mais baixa do país e uma das mais baixas do mundo) exigem medidas urgentes, mas que tardam. O concelho da Guarda, por exemplo, perdeu entre 2011 e 2015 2.300 residentes – ou seja, quase 600 pessoas por ano. E os concelhos da Mêda ou Sabugal perderam quase 10% da população e o de Almeida mais de 12%... Independentemente do território, todo o interior do país está a caminho da desertificação. Entre os que partem e os que morrem, a este ritmo e se nada for feito, muitos dos nossos concelhos dentro de 30 anos não terão habitantes. Numa região altamente envelhecida, sem emprego, mas onde em breve não haverá mão-de-obra disponível para eventuais empreendimentos empresariais, que futuro poderá haver para os nossos filhos (foi a pergunta que muitas das 30 personalidades que convidámos a refletir sobre desejos e vontades para 2017 fizeram durante três semanas)?

Nesta edição, olhamos para os três concelhos mais a norte da região (Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda) para, sem querer radiografar, percebermos como estão e o que está a ser feito para estancar esta tragédia demográfica. Nas próximas edições iremos percorrer os demais concelhos para tentarmos interpretar as oportunidades, os rumos e as ideias que podem contrariar a sina depressiva da interioridade. Entretanto, o governo avançou com um programa de 160 medidas, que na prática consistem em debater, discutir, analisar, refletir… sobre os problemas dos territórios de baixa densidade. Mas o que é urgente é um plano de intervenção socioeconómico que assegure futuro a quem cá vive e às novas gerações.