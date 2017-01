Secção: Atualidade

Adolfo Mesquita Nunes aceita convite do CDS Covilhã

Tempo de leitura: 1 m

Já é oficial, o vice-presidente do CDS aceitou o convite da concelhia da Covilhã para se candidatar à Câmara Municipal. Na sua página do facebook pode ler-se que «sou o candidato do CDS à presidência da Câmara da minha terra, da cidade em que cresci, da cidade a que regresso tantas vezes».

O ex-secretário de estado do Turismo refere ainda que «A Covilhã não tem de ficar parada no tempo, a ver o crescimento das cidades vizinhas». Para o centrista é necessária «uma liderança enérgica, pro-activa, criativa, que não se resigne e que transforme a Covilhã na cidade do interior onde cada um mais facilmente pode cumprir o seu projecto de vida, o seu projecto de felicidade, o seu projecto de emprego», afirmando que são estas as suas motivações.