Secção: Atualidade

Valores das tarifas de inspeção sobem a partir de amanhã

Tempo de leitura: 1 m

Com base na variação da taxa de inflação também as inspeções periódicas a veículos motorizados vão sofrer um aumento. Segundo dados fornecidos pelo Diário de Notícias, a partir de informação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), a subida é de 0,52 por cento, o que representa um aumento de 16 cêntimos nos automóveis ligeiros.

Os valores das tarifas das inspeções técnicas de veículos vão variar, em 2017, entre 30,70 euros nos automóveis ligeiros (um acréscimo de 16 cêntimos) e os 45,95 euros dos pesados (mais 23 cêntimos), sendo de 15,46 euros os preços para motociclos, triciclos e quadriciclos, com cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos. A nível de reboques e semirreboques o novo valor a pagar é 30,70 euros, enquanto as reinspeções vão custar 7,69 euros e as inspeções a nível de novas matrículas 76,64 euros. O valor das inspeções extraordinárias será a partir de segunda-feira 107,19 euros e a emissão de segunda via da ficha de inspeção vai custar 2,89 euros.