Secção: Em Foco

Centro Educativo do Mondego passará a estabelecimento prisional

Tempo de leitura: 1 m

Até ao fim de março deverá sair a portaria que extingue o Centro Educativo do Mondego, em Cavadoude (Guarda). Os menores, que se encontram em internamento na Guarda, serão transferidos para as instalações da sua zona de residência, sendo que a maioria é de Lisboa e do Porto. Segue-se a portaria de criação do Estabelecimento Prisional do Mondego, em regime comum e baixa complexidade, com lotação para cerca de 50 reclusos, para onde serão transferidos não só os mais idosos, mas também condenados em regime aberto.

Em matéria de centros educativos, fecha o da Guarda, mas reabre o de Santa Clara, em Vila do Conde, encerrado desde 2014. Regressará ao ativo com 24 lugares e alas para rapazes e raparigas. Em matéria de encerramentos e aberturas, o plano para 2017 não tem mais nada previsto, a não ser obras. Esta criação de um estabelecimento prisional, onde permanecerão os mais idosos, trata-se de uma questão de logística. Entre os seis equipamentos existentes a nível nacional, o do Mondego tem apenas 13 jovens onde cabem 34, segundo informação avançada pelo Expresso. Por outro lado, as prisões dos adultos estão a abarrotar, 2560 reclusos para lá da lotação, sendo que entre os 12.600 presos há cada vez mais idosos, 758 acima dos 60 anos e uma dezena já passou a barreira dos 80.