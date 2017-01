Secção: Atualidade

Violência no namoro continua a aumentar

Segundo dados avançados pelo PÚBLICO, o número de participações por violência no namoro, registadas pela PSP e GNR, aumentou 6 por cento entre 2015 e 2016. No ano passado (2016), foram 1975 as participações recebidas pelas autoridades, mais 123 do que em 2015. Já em 2014, tinha cegado a 1691 o número total de queixas registado. O maior crescimento de casos registou-se em 2014, depois de em 2013 ter sido aprovada a alteração do Código Penal que veio acrescentar uma alínea específica da violência do namoro. Em 2014, as queixas por este crime, apresentadas à PSP, aumentaram 48 por cento, em comparação a 2013, passando de 1049 para 1550. Nas áreas da competência da GNR os números são mais baixos, mas não deixam de ser alarmantes: as ocorrências passaram de 141 (2014) para 172 (2015) e 188 (2016). Outro fator que é possível aferir através dos gráficos disponibilizados é que, em 2013, houve 51 ocorrências com rapazes e raparigas com idades até aos 16 anos. Um ano depois, foram registadas 90 queixas e, em 2015, 98. Já em 2016, foram feitas 103 participações. Dos gráficos (aos quais pode ter acesso através do PÚBLICO) conclui-se que há uma discrepância no número de casos de rapazes e raparigas. Em 2013 e 2015, três rapazes apresentaram queixa por violência no namoro e, em 2014 e 2016, apenas dois. O que contrasta com os números de participações feitas por raparigas da mesma idade (16 anos): 48 em 2013; 88 em 2014; 95 em 2015 e 101 em 2016.