Serranos deixaram escapar vitória frente ao antepenúltimo classificado da IIª Liga numa desatenção defensiva

Sp. Covilhã cede empate perto do fim

Chaby voltou a estar em destaque no Santos Pinto

No primeiro jogo de 2017 da IIª Liga, o Sp. Covilhã concedeu o empate ao Freamunde a dez minutos do final no Santos Pinto.

O equilíbrio foi a nota dominante do primeiro tempo desta partida da 21ª jornada, com os visitantes a criarem mais ocasiões e os serranos, com muitas baixas no plantel, a serem mais eficazes. Aos 44’, o criativo Filipe Chaby trabalhou bem na direita, meteu a bola na área, Harramiz não conseguiu concretizar, Luís Pedro aliviou e na recarga Pintassilgo, à entrada da área, bateu Marco. Na segunda metade o jogo perdeu dinâmica, com muitas paragens e mais contacto. Após várias substituições, o Freamunde tentou empurrar para o seu meio-campo os serranos. Os capões jogavam com as linhas mais subidas, mas faltava-lhes objetividade e engenho para criar situações de golo.

O empate surgiu aos 80’ numa distração da defensiva covilhanense. Num ressalto dentro da área Jorge Vilela surpreendeu Igor Rodrigues com um remate rasteiro, com o guardião local a não ver a bola partir. Nos minutos finais do encontro o Sp. Covilhã aumentou a pressão e Luís Pinto teve a vitória nos pés, mas Marco, à segunda, conseguiu defender. Com este resultado, o Sp. Covilhã segue num tranquilo 10º lugar da geral. Os serranos voltam a jogar no Santos Pinto, no sábado (11h15), frente ao Penafiel, numa partida retransmitida pela Sport TV. E na quarta-feira (18h30) recebem o Vitória de Guimarães, da Iª Liga, nos quartos-de-final da Taça de Portugal.