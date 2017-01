Secção: Em Foco

A sexta rotunda a ser intervencionada no plano de requalificação urbana da Câmara vai incluir uma locomotiva da segunda metade do século XX

Meio milhão de euros para requalificar mais uma rotunda na Guarda

Locomotiva C.P. 1505 (ALCO RSC 3) vai ser colocada na rotunda junto ao Parque Urbano do Rio Diz, que liga a Avenida de São Miguel à Avenida da Estação

Está a caminho da Guarda uma antiga locomotiva da CP, cujos primeiros anos de circulação remontam ao pós II Guerra Mundial. Retirada de circulação desde 2000, o seu destino vai agora ser outro, já que a autarquia, no âmbito do plano de requalificação urbana, quer colocá-la na rotunda oval junto ao Parque Urbano do Rio Diz, que liga a Avenida de São Miguel à Avenida da Estação. A intervenção inclui a requalificação da zona e custará cerca de 438 mil euros. A decisão foi aprovada por maioria na última reunião do executivo, na segunda-feira, com os votos contra dos dois vereadores socialistas.

«Há aqui um rasto que anda muito próximo dos 1,5 milhões de euros em arranjos urbanísticos de rotundas e estátuas. Com esta serão seis. Como se fosse esta a prioridade para a Guarda», começou por dizer Joaquim Carreira. Apesar de considerar importante que o espaço urbano seja tratado e melhorado, o vereador sublinhou que «gostaríamos de ver este dinheiro investido num pavilhão multiusos, por exemplo, ou numa ciclovia». Já para Álvaro Amaro esta obra «faz jus à história do passado da Guarda e para que continue a ter uma história com futuro», tendo acrescentado que o voto contra da oposição o deixou de «boca aberta e perplexo». O presidente disse não entender «como se pode votar contra um projeto que ajuda a requalificar uma zona importante da cidade e torna-a mais atrativa», garantindo que o município já tem «quase garantido 85 por cento de financiamento».

A concretizarem-se realmente as intenções do executivo, a locomotiva virá para Guarda através de um contrato de cedência por parte da CP, primeiramente durante 10 anos e depois renovável a cada cinco. Em contrapartida, a autarquia tem de fazer um seguro para a máquina, responsabilizar-se por eventuais despesas de manutenção e assegurar o transporte desde o Barreiro, onde se encontra a locomotiva. «Não será um processo barato nem simples», lamentou Joaquim Carreira, para quem «438 mil euros serão só para colocar a máquina no local». O que é «uma loucura completa», referiu o socialista, que continua a não entender os gastos de «um executivo em recuperação económica e que usa sempre o argumento de que a Câmara só gasta 15 por cento». Irónico, o vereador da oposição deixou ainda uma interrogação: «Apetece perguntar qual será a próxima rotunda?», disse, lamentando que esta seja a prioridade «numa cidade que perde investimento e não sabem captar investimento». Neste sessão o executivo aprovou por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento de Mário Soares.

Estacionamento do TMG com acesso pedonal ao edifício

Na agenda da última reunião de Câmara esteve também a construção de um acesso pedonal coberto entre o parque de estacionamento e a entrada principal do TMG.

O ponto foi aprovado por unanimidade por ser considerado «fundamental», justificou Joaquim Carreira, que acredita que «vai trazer outra funcionalidade e outro conforto» aos utilizadores do espaço. Projetado por Carlos Veloso, arquiteto autor do teatro, o acesso será feito através de um túnel e tem um custo previsto de 300 mil euros. O edil espera lançar o concurso dentro de dias e não dúvida que é «um projeto para incentivar mais pessoas a irem ao TMG».

Tudo na mesma no Hotel Turismo

Na segunda-feira Álvaro Amaro voltou a tocar no tema Hotel Turismo para pedir explicações ao Governo. Com a entrada de um novo ano «esperavam-se decisões novas», mas tal parece não estar para acontecer e o edil continua a pedir que seja dado «um destino» ao edifício.

No final da reunião, o autarca afirmou aos jornalistas que «a paciência tem limites» e avisou que «não fazer nada é descriminar negativamente a Guarda», por isso «chegou a hora de dizer basta». Álvaro Amaro voltou também a garantir que há privados interessados em investir no hotel e, em último caso, poderá ser a própria Câmara a adquirir o imóvel.