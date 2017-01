Secção: Opinião

Mitocôndrias e Quasares

Edward Jenner

Começamos mais um ano de mitocôndrias e quasares com a descoberta de um cientista menos conhecido do grande público, mas com uma contribuição fundamental no campo das vacinas. Trata-se de Edward Jenner, médico inglês com trabalhos na área das vacinas.

Muitas doenças têm perseguido o Homem ao longo da sua passagem pelo planeta, mas, sem dúvida, a varíola tem sido uma das mais letais. O vírus da varíola foi assim designado pela primeira vez em 570 d.C. por Bishop Marius de Avenches, na Suíça. Esta doença afetou em muito o desenvolvimento de civilizações ocidentais e foi uma das grandes pragas, ultrapassando a peste negra, a cólera e a febre-amarela no seu impacto. Foi também a causadora da queda de alguns impérios.

Esta doença infeciosa é produzida pelo Variola virus, um patogénico muito contagioso que possui um genoma de ADN e que apenas infecta os humanos.

A transmissão aérea ou o uso de peças de vestuário contaminadas pelas crostas que a doença produz pareciam ser os principais veículos de contágio. Inclusivamente, a varíola serviu no passado como arma biológica para vencer o inimigo em várias batalhas.

O mais curioso da situação era que as pessoas que trabalhavam a ordenhar vacas pareciam não adoecer da mesma maneira. Esta observação foi um fator chave na mente de Edward Jenner, que detetou que as vacas apresentavam uma patologia semelhante, mas muito mais suave. Isto levou-o realizar uma experiência de ética muito discutível, mas que permitiu o aparecimento das vacinas como técnicas preventivas. Jenner contagiou uma criança chamada James Phipps com a doença presente na vaca, tendo observado um quadro muito ligeiro de respostas ao patogénico e em seguida infetou-o com a varíola. A criança não adoeceu, provando assim a sua hipótese e demonstrando que era possível, ao utilizar as nossas próprias defesas, evitar uma doença infeciosa. A chave seria adotar uma estratégia preventiva e armar as nossas defesas antes que os micróbios nos invadam.

Em 1796, inocula com um Vacum virus (o vírus presente nas vacas) uma criança de 8 anos, com o fim de estudar se esta ação lhe conferia proteção contra a varíola. O êxito derivado desta ação foi, todavia lento, dado que não foi fácil convencer as autoridades sobre a eficácia da metodologia, que depois foi aceite e maciçamente aplicada em várias partes do planeta.

Edward Jenner nasceu em Berkeleu, Inglaterra, no ano de 1794. Interessado pela anatomia desde muito novo, realizou os seus estudos de medicina em Londres, mostrando especial interesse pela cirurgia. De regresso à sua região, exerceu a profissão com grande paixão. Jenner faleceu na sua região natal em 1843, muitos anos antes da erradicação da varíola. A varíola foi considerada erradicada pela Organização Mundial de Saúde apenas no ano de 1980. A última epidemia na Europa data do ano de 1972, no território à época pertencente à Jugoslávia. Já o último conhecido ocorreu num homem no Sudão, em 1977.

Olhando para o mundo em 2017, e sendo um vírus com uma matriz de destruição potencialmente elevada, a ameaça da utilização deste microrganismo como arma biológica não está posta de parte. Pelo que será de bom tom os responsáveis mundiais reforçarem a segurança em torno dos laboratórios que possuem este vírus a fim de prevenir qualquer incidente.

Por: António Costa