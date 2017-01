Secção: Atualidade

PSD candidata Marco Batista à Câmara da Covilhã

Após tanta especulação, já é oficial o candidato social-democrata à Câmara da Covilhã. O nome escolhido é Marco Batista, e segundo a concelhia política do partido «é quem melhor personifica, de forma clara e inequívoca, a competência, a idoneidade, a credibilidade e a identificação com os princípios da social democracia». Atualmente presidente da Comissão Política do PSD Covilhã, são lhe conferidas «qualidades necessárias para liderar uma equipa de pessoas que privilegie a qualidade e competência política, bem como a preparação técnica mais adequada para melhor responder aos novos desafios do poder local».

Em comunicado a mesma comissão política refere que o concelho tem «sofrido as agruras do subdesenvolvimento impostas pela incompetência daqueles que nos últimos três anos nos governam. A falta de uma estratégia local de desenvolvimento, onde o único objetivo que se conhece é a desenfreada ambição política dos que se querem perpetuar num poder pelo poder, exercendo o papel de meros senhores feudais». Falaram ainda de «velhos protagonistas políticos», de quem não se pode esperar que «tragam novas soluções para os novos desafios».