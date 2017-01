Secção: Atualidade

Empresas portuguesas perspetivam aumento nas exportações

Segundo dados divulgados, hoje, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), espera-se um acréscimo de 8,9 por cento nas vendas para mercados fora do União Europeia e de 4,1 por cento para os países comunitários. Na primeira previsão do INE, que contou com um total de 3.072 empresas envolvidas, consta que as empresas portuguesas esperam que, em 2017, o número de exportações registe um aumento de 5,3 por cento. Excluindo a categoria dos combustíveis e lubrificantes, as perspetivas das empresas apontam para um aumento de 4,5 por cento em 2017. Face às perspetivas indicadas no inquérito de 2016, estes valores representam uma aceleração de 1,3 por cento para o total das exportações e 3,4 por cento excluindo os combustíveis e lubrificantes. Em termos de categorias, destacam-se os aumentos estimados para as vendas de máquinas, outros bens de capital e acessórios e de material de transporte e acessórios nos mercados extracomunitários (14,9 por cento e 12 por cento, respetivamente). No que diz respeito ao mercado europeu, destaca-se o crescimento esperado para as exportações de material de transporte e acessórios (5,8 por cento).