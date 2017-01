Secção: Em Foco

Cortejo fúnebre termina no cemitério dos Prazeres

Tempo de leitura: 1 m

Foto de Marcos Borga, Visão

A tarde de hoje foi marcada pelo cortejo fúnebre de Mário Soares. A urna saiu dos Jerónimos, por volta das 14 horas, tendo seguido no armão da GNR com batedores da PSP, guarda a cavalo da GNR e outras viaturas que levaram a família e as altas entidades. O cortejo teve breves paragens em edifícios como o Palácio de Belém, Assembleia da República, Fundação Mário Soares e sede do PS, no Largo do Rato, antes de ter chegado ao cemitério dos Prazeres. Já no cemitério, a urna seguiu na direção da capela, acompanhada pelas altas entidades. Após a paragem junto à capela, a urna foi transportada, por militares das Forças Armadas, até ao jazigo familiar. Este é o primeiro funeral de Estado em Portugal, desde o 25 de abril de 1974. O governo português decretou luto nacional até amanhã.