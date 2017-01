Secção: Atualidade

Cerimónias fúnebres de Mário Soares já começaram

Tempo de leitura: 2 m

Começaram esta manhã as cerimónias fúnebres, com honras de Estado, de Mário Soares. No primeiro de três dias de luto nacional, o corpo do antigo Presidente da República é transportado em cortejo desde sua casa, no Campo Grande, até ao Mosteiro dos Jerónimos (Lisboa), onde permanecerá até terça-feira.

Nos Jerónimos, estarão a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A chegada está prevista para as 13 horas, com uma Escolta de Honra de 84 cavalos da GNR. A urna será depois levada para a Sala dos Azulejos, onde ficará em câmara ardente, aberta ao público até à meia-noite.

Já na terça-feira, a câmara ardente estará aberta ao público entre as 8 e as 11 horas, seguindo depois às 13 horas para os claustros do Mosteiro, onde se irá realizar uma sessão solene evocativa de homenagem. Antes, o Presidente da República já terá recebido as altas entidades estrangeiras no Palácio de Belém. Pelas 14 horas, a urna sairá dos Jerónimos, seguindo no armão da GNR em cortejo com batedores da PSP, guarda a cavalo da GNR e outras viaturas que levam a família e altas entidades. O cortejo fará breves paragens no Palácio de Belém, Assembleia da República, Fundação Mário Soares e sede do PS no Largo do Rato, antes de chegar ao cemitério dos Prazeres.

Já no cemitério, a urna seguirá na direção da capela, acompanhada pelas altas entidades. Após a paragem junto à capela, a urna será transportada por militares das Forças Armadas para o jazigo familiar.

Esta será a primeira vez desde o 25 de Abril que se irá realizar um funeral de Estado em Portugal, o que implica, entre outras coisas, a participação dos vários ramos das Forças da Armada e um cortejo, motorizado e a cavalo, ao corpo.

Nos três dias de luto nacional que começam hoje, a bandeira nacional estará colocada a meia haste e qualquer outra bandeira que com ela seja desfraldada terá também de ser hasteada da mesma forma.