Secção: Atualidade

Governo suspeita de abusos das gasolineiras

O Governo suspeita que há falhas de mercado no sector dos combustíveis, com a margem bruta das gasolineiras a subir de ano para ano. Por esse motivo, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, acaba de pedir à Autoridade da Concorrência (AdC) a realização de um novo estudo sobre este tema, revela a edição de hoje do Expresso.

O governante enviou uma carta a Autoridade da Concorrência na qual pede um novo estudo que determine com rigor e com independência se se confirma ou não uma mudança significativa na formação dos preços, muito em especial ao nível de um aumento da margem comercial do setor.

Jorge Seguro Sanches lembra que desde o ultimo estudo feito pelo regulador houve alterações relevantes seja: no mercado das matérias-primas, na oferta disponível mas também na estruturas de produtores. O governo analisou os dados e concluiu que a margem bruta do setor petrolífero tem vindo a aumentar, desviando-se bastante daquela que tem sido a media histórica.