Bilhete Postal

O grotesco selfie

Se pensarmos que a “selfie” é um ícone da vaidade, percebemos também que a importância que damos ao corpo é uma perspetiva ilusória do campo de cada um no mundo em que vivemos. Esta realidade tem-me colocado dúvidas divertidas e grotescas que decidi partilhar. A Susana é linda e expõem-se no Instagram. A Carmen é muito exibicionista e tem vindo a aumentar o peito e logo os decotes. Estas pessoas obcecadas pela beleza sofrem da vergonha das coisas normais do corpo. Odeiam limpar-se depois da retrete – que nojo! Têm fezes e isso angustia-as. “Elas também cagam”, disse-me um resistente da moda. Estão a fazer uma “selfie” e surge um espirro, que estraga imensas construções do cabelo. Há que refazer. Cada “selfie” torna-se uma realidade sozinha. A Margarida chorava porque estava de diarreia e o Pedro andava de hospital em hospital a tentar perceber se podia reduzir o número de vezes que urinava. Uns querem mais barba, outros mais cabelo, outros mais músculos. Os “selfie” descobrem com muita tristeza que têm cu e suor e urina com cheiro sui generis. “Eu tão lindo, tão arranjado durante horas, tenho de aturar as tripas?” Bolas! Se não nos cuidamos surgirão nefastos medicamentos que impedirão o bolo fecal, que reduzirão a urina. Se não nos cuidarmos mais iremos assistir ao galgo belga, uma estampa de cão, casar com a Rita que adora animais. Reparei que todas as suas “selfies” estão com o Dingo que, se morrer, a fará mais que triste, viúva. A viúva do cão é uma das consequências deste novo mundo onde o homem não é centro como espécie. Somos todos individualidades sós, pequenos Deuses do nosso universo limitado e pequeno, mas espalhado por uma realidade virtual que é internacional.

Por: Diogo Cabrita