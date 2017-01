Secção: Desporto

Serranos sem qualquer hipótese após perderam 4-0 em Braga e empatarem 1-1 com o Marítimo

Sp. Covilhã com vida complicada na Taça da Liga

Tempo de leitura: 2 m

Covilhanense Davidson pressionado por defesa do Marítimo no primeiro jogo do grupo C

A tarefa não está fácil para o SP. Covilhã na Taça da Liga. Depois do empate (1-1) com o Marítimo há uma semana, os serranos perderam 4-0 em Braga, na segunda jornada do grupo C.

Na segunda-feira, os minhotos alcançaram uma vitória expressiva e igualaram o Rio Ave na classificação, equipa com a qual havia perdido na jornada inaugural. Contudo, anteontem, o Marítimo venceu a equipa de Vila do Conde por 1-0 e isolou-se no comando do grupo. Em Braga, Ricardo Horta colocou os arsenalistas a vencer aos 26’ e antes do intervalo o capitão serrano Gilberto esteve muito perto de chegar ao empate num portentoso remate de fora da área, mas o guardião bracarense e o poste da baliza, evitaram o golo da igualdade. No segundo tempo, Rui Fonte fez o segundo golo aos 55’ e Rodrigo Pinto aumentou o marcador dez minutos depois. O resultado final ficou fechado aos 80’ por Ricardo Horta, que bisou na partida.

Com este resultado, o Sp. Braga vingou a derrota com os serranos, a meio de dezembro, que ditou o seu afastamento da Taça de Portugal e originou o despedimento do treinador José Peseiro – rendido por Jorge Simão. A vitória permitiu ainda aos arsenalistas continuarem a sonhar com a “final four” da prova, que contará apenas com a participação dos primeiros classificados de cada grupo. Neste jogo, Filipe Gouveia fez alinhar Hugo Marques, Zé Pedro, Diogo Gaspar, Bouças, Ofori (Joel, 45’), Prince (Ponde, 45’), Gilberto, Pintassilgo (Medarious, 66’), Luís Pinto, Diarra e Davidson. Na passada quinta-feira, o Sp. Covilhã empatou a um golo na receção ao Marítimo, da Iª Liga, no primeiro jogo da terceira fase da Taça da Liga. Os locais abriram o ativo aos 19’ por Mike, após assistência de Medarious, mas os madeirenses empataram pouco antes do intervalo, aos 44’, por Djoussé. Servido por Patrick, o avançado, à boca da baliza, só teve de encostar para o fundo das redes e estabelecer aquele que viria a ser o resultado final de uma partida com muitas faltas. No derradeiro jogo do grupo, o Covilhã vai defrontar o Rio Ave.